В Якутии детдом остался без средств из-за уголовного дела на воспитанника

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Мария Марикян. Детский дом в Хангаласском районе Якутии столкнулся с необычной проблемой: в конце июня по решению районного суда заблокировали счета учреждения, после того как одного из воспитанников обвинили в поджоге дачи, гаража и бани. Подопечные чуть было не остались без еды и одежды. Когда об этом рассказали в местных СМИ, счета удалось открыть. Директор детдома уверен: в ходе расследования причины пожара допущены грубые процессуальные нарушения. Он намерен обжаловать решение районного суда. В запутанной истории разбиралось РИА Новости.

Поджог

В марте 2017-го в поселке Мохсоголлох Республики Саха (Якутия) сгорели частный дом, гараж и баня заместителя главы поселка Сарданы Ринчиновой. Мохсоголлохский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, находится рядом с местом пожара. Началось расследование. Версия была такая: детдомовцы попытались затопить печь с помощью бензина в гараже, а потом в доме — в отсутствие хозяев. Когда огонь перекинулся на банку с бензином, один из подростков отбросил ее в сторону — и возник пожар. Следователи допросили того самого воспитанника. По словам директора спецучреждения Василия Ильина, делали это с грубейшими нарушениями — без официального представителя.

"Ребенок испугался и подтвердил то, что от него хотели услышать. С этой дачи Ваня украл "Доширак" и кофе. И все. В показаниях он написал, что был в доме в семь вечера и совершил поджог бензином. Хозяин появился в восемь — покормил собак, осмотрел дом, запаха дыма не почуял. Пожар был ночью — в три часа тридцать минут. К восьми вечера дети находились у себя. Это подтверждает журнал, в котором наши воспитатели все фиксируют. Во время пожара все спали", — приводит свою версию Ильин.

Он также считает, что кража еды не свидетельствует об асоциальности ребенка. Вместе с тем Ильин не отрицает: Ваня — действительно трудный подросток. "С девяти лет состоит на учете у нарколога и психиатра. В детдом поступил в 12 лет. Мать от него отказалась. Бабушка взяла под опеку, но через некоторое время и она отказалась. Раза три в год он попадает в психоневрологический центр. Тем не менее специалисты отмечают, что у него нет психологических отклонений", — продолжает директор.

Уголовное дело

В отношении Ивана Петрова в 2017 году завели уголовное дело, однако его приостановили — мальчику не было 14 лет. В сентябре 2018-го дело возобновили. В январе этого года районный суд вынес решение не в пользу потерпевшей стороны. Сардана Ринчинова подала апелляцию в Верховный суд (ВС) Якутии — дело вернули на новое рассмотрение. В апреле ВС частично удовлетворил иск: руководство детского дома должно было в течение трех месяцев возместить материальный ущерб на сумму почти в три миллиона рублей. Конечно же, у воспитательного учреждения таких средств не было. Двадцать восьмого июня заблокировали счета.

Василий Ильин заверяет, что пытался наладить отношения с Сарданой Ринчиновой, просил ее отозвать исполнительный лист: "Она отказалась. Ей неважно, что эти дети — воспитанники детского дома". Корреспондент РИА Новости пытался связаться с Ринчиновой, но она каждый раз сбрасывала телефонный звонок. Впрочем, в комментарии региональному изданию замглавы поселка подтвердила, что не собиралась отзывать исполнительный лист. По ее словам, чтобы расчистить место пожара, семья была вынуждена взять кредит, который выплачивает до сих пор.

Поскольку учредителем приюта является администрация Хангаласского района, Василий Ильин в первую очередь обратился за помощью к районному главе, однако получил отказ. Фактически приют лишили возможности закупать детям еду, воду, одежду. Всего у детдома 39 подопечных. Двадцать пятого июня часть воспитанников отправили на отдых в Анапу, остальных пристроили в гостевые семьи. Однако 18 июля все должны вернуться обратно.

Ситуация сложилась критическая, нужно было срочно урегулировать вопрос до приезда детей. Тогда директор приюта решил рассказать о проблеме местным СМИ. Публикации вызвали общественный резонанс. Пятого июля счета детдома открыли. Как выяснилось, не только потому, что надо кормить и одевать детей. У детдома накопились долги перед поставщиками — около миллиона рублей. Закроют ли счет снова, зависит от итогового решения Верховного суда.

Процессуальные ошибки

Разблокировка счетов, по мнению Ильина, — лишь первый шаг в решении проблемы. Примечательно то, что суд Хангаласского района вынес вердикт, не приняв во внимание важный факт: детский дом — бюджетное учреждение, поэтому вся ответственность за погашение ущерба переходит на учредителя.

"Учредителем выступает муниципальный район "Хангаласский улус". Местное самоуправление обязано возмещать все расходы детского дома. По словам руководителя этого учреждения, есть процессуальные ошибки со стороны следственных органов", — прокомментировала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Якутии Анна Соловьева.

"Это (решение райсуда. — Прим. ред.) принято в интересах одного лица. Так свалить вину на детдом — абсурдно, могли пострадать все дети. Пока неизвестно, какое решение вынесет Верховный суд. Ясно одно: нужно принимать во внимание все обстоятельства", — высказывает мнение исполнительный директор международного детского фонда "Дети Саха — Азия" Ольга Андросова.

Она пообещала оказать поддержку руководству Мохсоголлохского приюта: "Поможем написать жалобу в МЧС и МВД по поводу того, что не предприняты должные меры по установлению причины пожара".

Директор намерен оспорить решение Хангаласского районного суда: 25 июня он подал жалобу в Верховный суд (ВС) с просьбой пересмотреть дело и снять обвинения с подопечного. В СК, в свою очередь, РИА Новости сообщили, что прокуратура уже признала протоколы допроса недействительными.

Среди очевидных правонарушений — вынесение обвинительного приговора только по исковому заявлению. Помимо этого, Ильин считает, что стоимость сгоревшего имущества слишком завышена: по местным меркам, дачу, гараж и баню можно оценить примерно в один миллион, а не почти в три.