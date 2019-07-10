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РИА Новости

Международный военно-морской салон

03:14
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПосетители выставки "Международный военно-морской салон" в Санкт-Петербурге. 2017 год
Посетители выставки Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге. 2017 год
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Международный военно-морской салон (МВМС, International Maritime Defence Show, IMDS) – выставка военно-морской и морской техники, вооружения, судового оборудования, комплектующих систем, элементов и материалов. Проводится в Санкт-Петербурге на объединенной территории выставочного комплекса "Ленэкспо" (Гавань, Васильевский остров) и причального комплекса "Морской вокзал" раз в два года, начиная с 2003 года.
Организатором салона выступает министерство промышленности и торговли Российской Федерации при участии министерства обороны РФ, министерства иностранных дел РФ, федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, правительства Санкт-Петербурга и АО "Рособоронэкспорт". Устроитель – ООО "Морской Салон".
Тематика салона включает: кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации, связи и управления, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, робототехнические и беспилотные комплексы, инфраструктуру базирования и обеспечения флота, технику и технологии глубоководных и спасательных работ, новые материалы и перспективные технологии.
Значительные площади экспозиции занимают предприятия судового машиностроения и морского приборостроения, компании, поставляющие судовое комплектующее оборудование, электронные компоненты, информационные технологии, оказывающие консалтинговые, финансовые и страховые услуги.
Формат салона объединяет в едином пространстве: экспозиционно-выставочный раздел в Гавани; показ боевых кораблей и катеров у причалов Морского вокзала; демонстрацию морской авиации над акваторией Финского залива и показ авиации Военно-морского флота РФ на аэродроме в городе Пушкин; выступления пилотажных групп ВВС РФ; демонстрацию артиллерийских систем на полигоне министерства обороны РФ "Ржевка".
В рамках выставки проходят конференции, семинары, круглые столы, презентации, VIP-переговоры, а также организуется посещение предприятий оборонно-промышленного комплекса.
МВМС за годы своего существования стал одним из ведущих мировых салонов в области кораблестроения, морских вооружений и судостроения. Он является одной из трех площадок в мире, которая позволяет участникам экспонировать перспективную технику в действии.
С каждым разом статус салона и количество стран-участников растет, подтверждая высокое место в мировом рейтинге выставок вооружения и военной техники.
В первом Военно-морском салоне в 2003 году, приуроченном к 300-летнему юбилею Санкт-Петербурга, приняли участие 319 экспонентов, в том числе 267 российских и 52 зарубежных из 22 стран. Выставку посетили 214 делегаций и 75 тысяч человек.
Участниками экспозиции восьмого салона, проведенного в 2017 году, стали 443 предприятия из 31 страны, из них 50 – иностранные компании. Экспозиция МВМС-2017 занимала более 17 тысяч квадратных метров выставочной площади в павильонах, а также на открытых выставочных площадях, у причалов комплекса "Морской вокзал" и на акватории, прилегающей к выставочному комплексу. Среди участников были представлены все ведущие предприятия морской отрасли России.
В демонстрационном разделе у причалов "Морского вокзала" и на акватории, прилегающей к выставочному комплексу, размещались 17 кораблей, катеров и судов из состава МО РФ, ФСБ РФ, МЧС РФ, а также более 30 катеров предприятий участников экспозиции. На полигоне МО РФ "Ржевка" для официальных иностранных делегаций и представителей СМИ были успешно представлены в действии 10 морских артиллерийских систем и образцы стрелкового оружия.
В МВМС-2017 приняли участие 57 официальных делегаций из 52 государств, были представлены практически все страны, занимающиеся производством и эксплуатацией морской техники. Официальные иностранные делегации посетили ФГУП "Крыловский государственный научный центр", ООО "Балтийский завод – Судостроение", АО "Средне-Невский судостроительный завод", ЗАО "Морская инжиниринговая компания "АКВА-СЕРВИС". В работе салона приняли участие свыше 47 тысяч специалистов.
В рамках мероприятия при поддержке парусного союза Санкт-Петербурга прошли две, ставшие традиционными, парусные регаты на приз Международного военно-морского салона.
В соответствии с распоряжением правительства РФ от 30 октября 2017 года девятый Международный военно-морской салон пройдет в Санкт-Петербурге с 10 по 14 июля 2019 года.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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