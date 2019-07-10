Пляжи Крыма: какой лучше выбрать?

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Людмила Титова. Белоснежный песок, ракушечник, крупная галька — в Крыму есть самые разные пляжи. Например, знаменитые Массандровский в Ялте и Золотой в Феодосии. А можно искупаться на Царском пляже в Новом Свете, где отдыхал последний российский император, или окунуться в море на Генеральском под Керчью, когда-то любимом высокопоставленными военными. Какой курортный берег подойдет для родителей с детьми, а какой — для молодежного или уединенного отдыха — в материале РИА Новости.

Шумный Южный берег

Южный берег Крыма (ЮБК) притягивает основной поток туристов на полуостров, поэтому в высокий сезон в Ялте и Алуште многолюдно.

В этом районе есть пляжи разной степени комфортности. Стоимость дополнительных услуг (лежаки, зонтики, диваны, гамаки, беседки) — от 200 до 1000 рублей с человека.

На ЮБК практически нет чисто песчаных береговых линий. "В основном в этой части полуострова смешанные песчано-галечные пляжи. Раньше сюда специально завозили песок, но от этой практики отказались, поскольку сильные зимние шторма его вымывают. Сейчас остались только насыпи небольших площадок-соляриев", — рассказывает руководитель департамента маркетинга группы туристических компаний "Кандагар" Елена Романова.

Самыми популярными считаются городской пляж Ялты, Массандровский, Ливадия и "Дельфин", перечисляет эксперт. Эти курортные зоны выбирают туристы, для которых важна инфраструктура — разнообразные кафе и рестораны, большой ассортимент развлечений, яркая ночная жизнь.

Любителям спокойного досуга подойдут малоизвестные и более уютные береговые зоны. "Такие места есть во многих частях Крыма, их можно найти и на ЮБК. К примеру, в Форосе, недалеко от Балаклавы, расположен очень красивый безымянный дикий пляж. Туда можно приехать с палаткой и чувствовать себя свободным от суеты и довольно навязчивых торговцев", — объясняет организатор авторских туров по Крыму Юрий Рябов.

По пляжам на машине с палаткой

В Крым туристы редко едут исключительно за пляжным отдыхом. На полуостров отправляются за приключениями и особой атмосферой, считает Юрий.

"Есть смысл взять машину и объехать весь полуостров — это уникальные ландшафты и новые впечатления. Такое же разнообразие и в пляжах — утром можно погреться на камнях Коктебеля в Восточном Крыму, а после обеда оказаться на западе в мягких песках под Евпаторией или отправиться на северо-восток, собирать ракушки у Азовского моря", — рассказывает Рябов.

Молодые люди часто берут в аренду машину, палатку и отправляются в недельный трип по полуострову. Только так, считают любители Крыма, можно насладиться всеми красотами — городами, историческими памятниками и живописными бухтами.

"Майами" у поселка Оленевка

Все западное побережье полуострова — от Севастополя до Евпатории, протяженностью в несколько десятков километров — это длинный песчаный пляж.

"Для семейного отдыха больше подходит Евпатория и ее окрестности. Наиболее тихие и недорогие места с песчаными или песчано-галечными пляжами — в поселках Николаевка, Поповка, Оленевка, Межводное", — делится знаниями эксперт сервиса Tutu.ru Жанна Безъязычная.

Здесь и море мелкое, и лучшие детские здравницы, а также грязелечебницы, санатории и базы отдыха.

"За последние несколько лет пляжи на западном побережье стали не только более комфортными, но и экологичными. Часто в оформлении зоны отдыха используется дерево, а не пластик. Приморская зона поселка Новофедоровка, что вблизи города Саки, — одна из самых благоустроенных и любимых гостями и жителями Крыма", — рассказывает Елена Романова.

В этой части полуострова есть романтичное место — мыс Тарханкут, говорит Василиса Сереброва, пять лет подряд отдыхающая на полуострове. Скалистые обрывистые берега с гротами и бухтами больше подходят для диких туристов и дайверов. "С детьми отдыхать здесь не очень удобно, лучше проехать немного на север. Там, в поселке Оленевка, пляж, который местные жители называют "Майами" или "Баунти" — за мелкий белый песок и чистейшее прозрачное море", — добавляет Василиса.

От Феодосии до Нового Света

На восточном побережье Крыма — самые живописные места, уверяют эксперты. В районе Феодосии — широкие песчаные пляжи, среди которых выделяются Золотой, Жемчужный, "Алые паруса", в центре города — "Камешки", заслуживший название благодаря красивой обкатанной морем разноцветной гальке.

В Судаке и поселках Коктебель, Курортное, Солнечная Долина берег в основном галечный.

В восточной части полуострова есть нудистские пляжи, они расположены между поселками Солнечная Долина и Курортное. Любимое место нудистов — Лисья бухта, которую отдыхающие ласково называют "Лиска". Инфраструктуры тут нет, работают только продуктовые магазины-палатки.

Южнее Судака — пляжи Нового Света. Это место известно можжевеловыми рощами и производством шампанских и игристых вин. Со всех сторон поселок окружен горами, поэтому там теплее, чем в других уголках Крыма, — сезон начинается в мае, заканчивается в октябре.

Отдых с городским комфортом можно найти в Судаке. На пляжи здесь можно выбираться даже во время штормов. Бухту закрывают горы, волн практически не бывает. Если хочется отдохнуть от городского шума, можно проехать шесть километров к мысу Меганом. С живописного берега у подножия горы нередко видны дельфины.

А еще рядом с Новым Светом есть Царский пляж. Считается, что в начале XX века здесь отдыхал император Николай II с семьей.

Отдых по-генеральски

"Хорошие пляжи — на азовском побережье, в северо-восточной части Крыма, — рассказывает Юрий Рябов. — Купальный сезон здесь открывается раньше, вода прогревается быстрее, а берега, усыпанные ракушками, и чистое мелкое море привлекают туристов с детьми".

После открытия Керченского моста гости Крыма стали больше внимания уделять курортам на Азове — в районе Керчи, мыса Казантип и Арабатской стрелки. Эта часть полуострова знаменита тихими пляжами — даже в крупных поселках здесь намного спокойнее, чем на черноморских курортах. И стоимость отдыха ниже.

Один из таких оазисов — Генеральские пляжи — находится в 30 километрах от Керчи, между поселками Курортное и Золотое.

"Эти пляжи никто специально не благоустраивал. Когда-то поблизости находились военные базы и сюда приезжали купаться высокопоставленные офицеры — отсюда и название. Обычных отдыхающих раньше в эти места не пускали, а теперь они открыты, мы бываем здесь регулярно, несколько раз за сезон", — рассказывает жительница Керчи Татьяна Гордеева.

До Генеральских пляжей можно добраться только на личном транспорте, особой инфраструктуры там нет — это уголок для уединения и отдыха от суеты.