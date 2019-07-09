Джонсон не исключает приостановки работы парламента во имя Brexit

ЛОНДОН, 9 июл – РИА Новости, Мария Табак. Лидер гонки за кресло британского премьера, экс-глава МИД Борис Джонсон не исключил возможности приостановки работы парламента ради того, чтобы при необходимости вывести Великобританию из ЕС без соглашения.

Имя нового лидера консерваторов и премьера станет известно 23 июля. За пост главы кабинета министров сражаются бывший и нынешний главы МИД Борис Джонсон и Джереми Хант. Новый глава кабмина окажется ровно в той ситуации, которая вынудила уйти Терезу Мэй: парламент отказывается одобрить достигнутые с ЕС договоренности, но при этом настроен категорически против выхода страны из Евросоюза без соглашения, а ЕС отказывается от новых переговоров. При этом 25 июля парламент уходит на каникулы и вернется только 3 сентября, а установленный Евросоюзом крайний срок выхода Великобритании из ЕС – 31 октября.

"Я ничего не исключаю. На данном этапе переговоров Британии было бы очень странно ослаблять собственные позиции", - заявил Джонсон в ходе теледебатов со своим конкурентом, который выступил против идеи приостановки работы парламента.

Между тем депутаты палаты общин парламента с перевесом в один голос одобрили законопроект, косвенно затрудняющий будущему премьеру приостановку работы парламента. Принятый законопроект обязывает правительство каждые две недели отчитываться перед парламентом о мерах, предпринимаемых для восстановления функционирования исполнительной власти Северной Ирландии, где уже более двух лет, прошедших с момента выборов в ассамблею (парламент региона), не удается сформировать правительство.