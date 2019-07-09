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РИА Новости

Джонсон не исключает приостановки работы парламента во имя Brexit

Вчера, 23:27
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 9 июл – РИА Новости, Мария Табак. Лидер гонки за кресло британского премьера, экс-глава МИД Борис Джонсон не исключил возможности приостановки работы парламента ради того, чтобы при необходимости вывести Великобританию из ЕС без соглашения.
Имя нового лидера консерваторов и премьера станет известно 23 июля. За пост главы кабинета министров сражаются бывший и нынешний главы МИД Борис Джонсон и Джереми Хант. Новый глава кабмина окажется ровно в той ситуации, которая вынудила уйти Терезу Мэй: парламент отказывается одобрить достигнутые с ЕС договоренности, но при этом настроен категорически против выхода страны из Евросоюза без соглашения, а ЕС отказывается от новых переговоров. При этом 25 июля парламент уходит на каникулы и вернется только 3 сентября, а установленный Евросоюзом крайний срок выхода Великобритании из ЕС – 31 октября.
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"Я ничего не исключаю. На данном этапе переговоров Британии было бы очень странно ослаблять собственные позиции", - заявил Джонсон в ходе теледебатов со своим конкурентом, который выступил против идеи приостановки работы парламента.
Между тем депутаты палаты общин парламента с перевесом в один голос одобрили законопроект, косвенно затрудняющий будущему премьеру приостановку работы парламента. Принятый законопроект обязывает правительство каждые две недели отчитываться перед парламентом о мерах, предпринимаемых для восстановления функционирования исполнительной власти Северной Ирландии, где уже более двух лет, прошедших с момента выборов в ассамблею (парламент региона), не удается сформировать правительство.
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Оба кандидата подняли руки в ответ на вопрос, кто из них уверен в том, что ему удастся вывести Великобританию из ЕС в срок – к 31 октября. При этом Джонсон отказался сказать, покинет ли он свой пост, если не выполнит обещание, и заявил, что считает маловероятным сценарий, при котором Великобритания выйдет из ЕС без соглашения. В любом случае, отметил он, последствия такого сценария "преувеличены".
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitБорис ДжонсонЕвросоюзЛондонВ мире
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