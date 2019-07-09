Пострадавшую в ДТП в новой Москве эвакуировали санитарным вертолетом

На круглосуточное дежурство вертолеты МАЦ впервые заступили в преддверии Чемпионата миру по футболу FIFA-2018. За время спортивного соревнования экипажи, оказывавшие помощь пострадавшим днем и ночью, доказали эффективность и востребованность своей работы. После чемпионата круглосуточные дежурства для бортов ввели на постоянной основе. За год работы в режиме 24/7 санитарные вертолеты МАЦ эвакуировали в медицинские учреждения столицы более 110 горожан, которым была нужна госпитализация.
На круглосуточное дежурство вертолеты МАЦ впервые заступили в преддверии Чемпионата миру по футболу FIFA-2018. За время спортивного соревнования экипажи, оказывавшие помощь пострадавшим днем и ночью, доказали эффективность и востребованность своей работы. После чемпионата круглосуточные дежурства для бортов ввели на постоянной основе. За год работы в режиме 24/7 санитарные вертолеты МАЦ эвакуировали в медицинские учреждения столицы более 110 горожан, которым была нужна госпитализация.
Авиационный парк МАЦ насчитывает 10 вертолетов, среди которых три пожарных борта Ка-32А и пять санитарных ВК117С-2. Ежедневно на круглосуточное дежурство в московском небе заступают один медицинский и один пожарный вертолет. Заявки на вылет пилоты получают из Центра кризисных ситуаций и Центра экстренной медицинской помощи и прибывают на место происшествия уже через 5-7 минут.
"Для организации круглосуточных вылетов санитарных вертолетов в МАЦ проведена серьезная подготовка, все пилоты были обучены по особым программам, получили допуски к выполнению ночных авиационных работ", — отметил заместитель второй эскадрильи МАЦ Вячеслав Каленов.
Авиационный парк МАЦ насчитывает 10 вертолетов, среди которых три пожарных борта Ка-32А и пять санитарных ВК117С-2. Ежедневно на круглосуточное дежурство в московском небе заступают один медицинский и один пожарный вертолет. Заявки на вылет пилоты получают из Центра кризисных ситуаций и Центра экстренной медицинской помощи и прибывают на место происшествия уже через 5-7 минут.
"Для организации круглосуточных вылетов санитарных вертолетов в МАЦ проведена серьезная подготовка, все пилоты были обучены по особым программам, получили допуски к выполнению ночных авиационных работ", — отметил заместитель второй эскадрильи МАЦ Вячеслав Каленов.
Пожарный вертолет Ка-32А оснащен многофункциональной системой пожаротушения. В зависимости от сложности пожара и территории его распространения борт может сбросить воду тремя способами: горизонтальным, боковым и вертикальным. Для первых двух используются специальные "пушки", закрепленные под носом и на боку вертолета, с их помощью пожарные могут прицельно направлять воду и тушить локальные очаги возгорания. Для вертикального сброса воды Ка-32А забирает воду в специальный бак (максимальный объем — три тонны) и сбрасывает ее единой массой. Такой способ используется для тушения больших площадей возгорания — например, при лесных пожарах. Также есть система пожаротушения ВСУ (водосливное устройство). На Ка-32А 5 тонн, на Ми-26 — 15 тонн воды.
Пожарный вертолет Ка-32А оснащен многофункциональной системой пожаротушения. В зависимости от сложности пожара и территории его распространения борт может сбросить воду тремя способами: горизонтальным, боковым и вертикальным. Для первых двух используются специальные "пушки", закрепленные под носом и на боку вертолета, с их помощью пожарные могут прицельно направлять воду и тушить локальные очаги возгорания. Для вертикального сброса воды Ка-32А забирает воду в специальный бак (максимальный объем — три тонны) и сбрасывает ее единой массой. Такой способ используется для тушения больших площадей возгорания — например, при лесных пожарах. Также есть система пожаротушения ВСУ (водосливное устройство). На Ка-32А 5 тонн, на Ми-26 — 15 тонн воды.
Ка-32А также приспособлен для работы на дорожно-транспортных происшествиях с большим количеством машин и на разборе завалов. Для этого борт оснащается гидравлическим захватом ГРАПЛ. С помощью этой "клешни" вертолет может поднять в воздух груз весом в пять тонн и оттащить его на безопасное расстояние от места происшествия и пострадавших.
Ка-32А также приспособлен для работы на дорожно-транспортных происшествиях с большим количеством машин и на разборе завалов. Для этого борт оснащается гидравлическим захватом ГРАПЛ. С помощью этой "клешни" вертолет может поднять в воздух груз весом в пять тонн и оттащить его на безопасное расстояние от места происшествия и пострадавших.
С 1 апреля 2018 года на круглосуточный режим работы также перешло аварийно-спасательное подразделение МАЦ — так называемые "спасатели-десантники". В их состав входят 30 высококвалифицированных специалистов, заступающих на дежурство по четыре человека в смену. На сегодняшний день аварийно-спасательное подразделение центра — единственное формирование воздушных спасателей в Москве.
С 1 апреля 2018 года на круглосуточный режим работы также перешло аварийно-спасательное подразделение МАЦ — так называемые "спасатели-десантники". В их состав входят 30 высококвалифицированных специалистов, заступающих на дежурство по четыре человека в смену. На сегодняшний день аварийно-спасательное подразделение центра — единственное формирование воздушных спасателей в Москве.
Спасатели-десантники работают на аварийных ситуациях как в городских, так и в природных условиях — например, на происшествиях в лесных массивах в ТиНАО. На каждую операцию спасатели экипируются соответствующим образом, в укладках предусмотрено туристические и альпинистское снаряжение для поисково-спасательных операций в лесах, гидравлическое и пневматическое оборудование для ликвидации ДТП, а также аптечки для оказания первой помощи. На место происшествия спасатели десантируются беспосадочным способом: пока вертолет висит в воздухе, члены подразделения спускаются на землю по тросу с носилками и другим оборудованием. Такой метод спуска значительно экономит спасателям время.
Спасатели-десантники работают на аварийных ситуациях как в городских, так и в природных условиях — например, на происшествиях в лесных массивах в ТиНАО. На каждую операцию спасатели экипируются соответствующим образом, в укладках предусмотрено туристические и альпинистское снаряжение для поисково-спасательных операций в лесах, гидравлическое и пневматическое оборудование для ликвидации ДТП, а также аптечки для оказания первой помощи. На место происшествия спасатели десантируются беспосадочным способом: пока вертолет висит в воздухе, члены подразделения спускаются на землю по тросу с носилками и другим оборудованием. Такой метод спуска значительно экономит спасателям время.
Санитарные борта ВК117С-привлекаются для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения Москвы. На борту такого вертолета находится авиамедицинская бригада медиков-специалистов. Сразу после прилета борта на место происшествия они оказывают пострадавшему первую помощь и продолжают отслеживать его состояние вплоть до передачи в городскую больницу.
Санитарные борта ВК117С-привлекаются для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения Москвы. На борту такого вертолета находится авиамедицинская бригада медиков-специалистов. Сразу после прилета борта на место происшествия они оказывают пострадавшему первую помощь и продолжают отслеживать его состояние вплоть до передачи в городскую больницу.
Для посадки санитарных вертолетов после захода солнца в Москве на сегодняшний день оборудовано шесть освещенных площадок при столичных больницах. Еще шесть площадок организовано на территории ТиНАО.
Для посадки санитарных вертолетов после захода солнца в Москве на сегодняшний день оборудовано шесть освещенных площадок при столичных больницах. Еще шесть площадок организовано на территории ТиНАО.
На круглосуточное дежурство вертолеты МАЦ впервые заступили в преддверии Чемпионата миру по футболу FIFA-2018. За время спортивного соревнования экипажи, оказывавшие помощь пострадавшим днем и ночью, доказали эффективность и востребованность своей работы. После чемпионата круглосуточные дежурства для бортов ввели на постоянной основе. За год работы в режиме 24/7 санитарные вертолеты МАЦ эвакуировали в медицинские учреждения столицы более 110 горожан, которым была нужна госпитализация.
Авиационный парк МАЦ насчитывает 10 вертолетов, среди которых три пожарных борта Ка-32А и пять санитарных ВК117С-2. Ежедневно на круглосуточное дежурство в московском небе заступают один медицинский и один пожарный вертолет. Заявки на вылет пилоты получают из Центра кризисных ситуаций и Центра экстренной медицинской помощи и прибывают на место происшествия уже через 5-7 минут.
"Для организации круглосуточных вылетов санитарных вертолетов в МАЦ проведена серьезная подготовка, все пилоты были обучены по особым программам, получили допуски к выполнению ночных авиационных работ", — отметил заместитель второй эскадрильи МАЦ Вячеслав Каленов.
Пожарный вертолет Ка-32А оснащен многофункциональной системой пожаротушения. В зависимости от сложности пожара и территории его распространения борт может сбросить воду тремя способами: горизонтальным, боковым и вертикальным. Для первых двух используются специальные "пушки", закрепленные под носом и на боку вертолета, с их помощью пожарные могут прицельно направлять воду и тушить локальные очаги возгорания. Для вертикального сброса воды Ка-32А забирает воду в специальный бак (максимальный объем — три тонны) и сбрасывает ее единой массой. Такой способ используется для тушения больших площадей возгорания — например, при лесных пожарах. Также есть система пожаротушения ВСУ (водосливное устройство). На Ка-32А 5 тонн, на Ми-26 — 15 тонн воды.
Ка-32А также приспособлен для работы на дорожно-транспортных происшествиях с большим количеством машин и на разборе завалов. Для этого борт оснащается гидравлическим захватом ГРАПЛ. С помощью этой "клешни" вертолет может поднять в воздух груз весом в пять тонн и оттащить его на безопасное расстояние от места происшествия и пострадавших.
С 1 апреля 2018 года на круглосуточный режим работы также перешло аварийно-спасательное подразделение МАЦ — так называемые "спасатели-десантники". В их состав входят 30 высококвалифицированных специалистов, заступающих на дежурство по четыре человека в смену. На сегодняшний день аварийно-спасательное подразделение центра — единственное формирование воздушных спасателей в Москве.
Спасатели-десантники работают на аварийных ситуациях как в городских, так и в природных условиях — например, на происшествиях в лесных массивах в ТиНАО. На каждую операцию спасатели экипируются соответствующим образом, в укладках предусмотрено туристические и альпинистское снаряжение для поисково-спасательных операций в лесах, гидравлическое и пневматическое оборудование для ликвидации ДТП, а также аптечки для оказания первой помощи. На место происшествия спасатели десантируются беспосадочным способом: пока вертолет висит в воздухе, члены подразделения спускаются на землю по тросу с носилками и другим оборудованием. Такой метод спуска значительно экономит спасателям время.
Санитарные борта ВК117С-привлекаются для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения Москвы. На борту такого вертолета находится авиамедицинская бригада медиков-специалистов. Сразу после прилета борта на место происшествия они оказывают пострадавшему первую помощь и продолжают отслеживать его состояние вплоть до передачи в городскую больницу.
Для посадки санитарных вертолетов после захода солнца в Москве на сегодняшний день оборудовано шесть освещенных площадок при столичных больницах. Еще шесть площадок организовано на территории ТиНАО.