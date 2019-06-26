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РИА Новости

Помощь нон-стоп: как спасательные вертолеты Москвы работают круглые сутки

10:00
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Московская санитарная авиация уже год работает в круглосуточном режиме. За это время медицинские борта Московского авиационного центра (МАЦ) оказали помощь десяткам жителей. Эксперты МАЦ объяснили РИА Новости, как организована работа вертолетов 24/7.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На круглосуточное дежурство вертолеты МАЦ впервые заступили в преддверии Чемпионата миру по футболу FIFA-2018. За время спортивного соревнования экипажи, оказывавшие помощь пострадавшим днем и ночью, доказали эффективность и востребованность своей работы. После чемпионата круглосуточные дежурства для бортов ввели на постоянной основе. За год работы в режиме 24/7 санитарные вертолеты МАЦ эвакуировали в медицинские учреждения столицы более 110 горожан, которым была нужна госпитализация.

Вертолет Ка-32А Московского авиационного центра во время учений
1 из 8

На круглосуточное дежурство вертолеты МАЦ впервые заступили в преддверии Чемпионата миру по футболу FIFA-2018. За время спортивного соревнования экипажи, оказывавшие помощь пострадавшим днем и ночью, доказали эффективность и востребованность своей работы. После чемпионата круглосуточные дежурства для бортов ввели на постоянной основе. За год работы в режиме 24/7 санитарные вертолеты МАЦ эвакуировали в медицинские учреждения столицы более 110 горожан, которым была нужна госпитализация.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Авиационный парк МАЦ насчитывает 10 вертолетов, среди которых три пожарных борта Ка-32А и пять санитарных ВК117С-2. Ежедневно на круглосуточное дежурство в московском небе заступают один медицинский и один пожарный вертолет. Заявки на вылет пилоты получают из Центра кризисных ситуаций и Центра экстренной медицинской помощи и прибывают на место происшествия уже через 5-7 минут.

"Для организации круглосуточных вылетов санитарных вертолетов в МАЦ проведена серьезная подготовка, все пилоты были обучены по особым программам, получили допуски к выполнению ночных авиационных работ", — отметил заместитель второй эскадрильи МАЦ Вячеслав Каленов.

Пожарно-спасательный вертолет Ка-32А осуществляет забор воды на показательном тушении пожара в Москве
2 из 8

Авиационный парк МАЦ насчитывает 10 вертолетов, среди которых три пожарных борта Ка-32А и пять санитарных ВК117С-2. Ежедневно на круглосуточное дежурство в московском небе заступают один медицинский и один пожарный вертолет. Заявки на вылет пилоты получают из Центра кризисных ситуаций и Центра экстренной медицинской помощи и прибывают на место происшествия уже через 5-7 минут.

"Для организации круглосуточных вылетов санитарных вертолетов в МАЦ проведена серьезная подготовка, все пилоты были обучены по особым программам, получили допуски к выполнению ночных авиационных работ", — отметил заместитель второй эскадрильи МАЦ Вячеслав Каленов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Пожарный вертолет Ка-32А оснащен многофункциональной системой пожаротушения. В зависимости от сложности пожара и территории его распространения борт может сбросить воду тремя способами: горизонтальным, боковым и вертикальным. Для первых двух используются специальные "пушки", закрепленные под носом и на боку вертолета, с их помощью пожарные могут прицельно направлять воду и тушить локальные очаги возгорания. Для вертикального сброса воды Ка-32А забирает воду в специальный бак (максимальный объем — три тонны) и сбрасывает ее единой массой. Такой способ используется для тушения больших площадей возгорания — например, при лесных пожарах. Также есть система пожаротушения ВСУ (водосливное устройство). На Ка-32А 5 тонн, на Ми-26 — 15 тонн воды.

Пожарно-спасательный вертолет Ка-32А на показательном тушении пожара в Москве
3 из 8

Пожарный вертолет Ка-32А оснащен многофункциональной системой пожаротушения. В зависимости от сложности пожара и территории его распространения борт может сбросить воду тремя способами: горизонтальным, боковым и вертикальным. Для первых двух используются специальные "пушки", закрепленные под носом и на боку вертолета, с их помощью пожарные могут прицельно направлять воду и тушить локальные очаги возгорания. Для вертикального сброса воды Ка-32А забирает воду в специальный бак (максимальный объем — три тонны) и сбрасывает ее единой массой. Такой способ используется для тушения больших площадей возгорания — например, при лесных пожарах. Также есть система пожаротушения ВСУ (водосливное устройство). На Ка-32А 5 тонн, на Ми-26 — 15 тонн воды.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Ка-32А также приспособлен для работы на дорожно-транспортных происшествиях с большим количеством машин и на разборе завалов. Для этого борт оснащается гидравлическим захватом ГРАПЛ. С помощью этой "клешни" вертолет может поднять в воздух груз весом в пять тонн и оттащить его на безопасное расстояние от места происшествия и пострадавших.

Сотрудники МАЦ проводят учения по устранению последствий дорожно-транспортного происшествия
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Ка-32А также приспособлен для работы на дорожно-транспортных происшествиях с большим количеством машин и на разборе завалов. Для этого борт оснащается гидравлическим захватом ГРАПЛ. С помощью этой "клешни" вертолет может поднять в воздух груз весом в пять тонн и оттащить его на безопасное расстояние от места происшествия и пострадавших.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

С 1 апреля 2018 года на круглосуточный режим работы также перешло аварийно-спасательное подразделение МАЦ — так называемые "спасатели-десантники". В их состав входят 30 высококвалифицированных специалистов, заступающих на дежурство по четыре человека в смену. На сегодняшний день аварийно-спасательное подразделение центра — единственное формирование воздушных спасателей в Москве.

Спасатель-медик спускается на тросе с вертолета Ка-32А МАЦ во время учений
5 из 8

С 1 апреля 2018 года на круглосуточный режим работы также перешло аварийно-спасательное подразделение МАЦ — так называемые "спасатели-десантники". В их состав входят 30 высококвалифицированных специалистов, заступающих на дежурство по четыре человека в смену. На сегодняшний день аварийно-спасательное подразделение центра — единственное формирование воздушных спасателей в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Спасатели-десантники работают на аварийных ситуациях как в городских, так и в природных условиях — например, на происшествиях в лесных массивах в ТиНАО. На каждую операцию спасатели экипируются соответствующим образом, в укладках предусмотрено туристические и альпинистское снаряжение для поисково-спасательных операций в лесах, гидравлическое и пневматическое оборудование для ликвидации ДТП, а также аптечки для оказания первой помощи. На место происшествия спасатели десантируются беспосадочным способом: пока вертолет висит в воздухе, члены подразделения спускаются на землю по тросу с носилками и другим оборудованием. Такой метод спуска значительно экономит спасателям время.

Спасатель-медик спускается на тросе с вертолета Ка-32А МАЦ во время учений
6 из 8

Спасатели-десантники работают на аварийных ситуациях как в городских, так и в природных условиях — например, на происшествиях в лесных массивах в ТиНАО. На каждую операцию спасатели экипируются соответствующим образом, в укладках предусмотрено туристические и альпинистское снаряжение для поисково-спасательных операций в лесах, гидравлическое и пневматическое оборудование для ликвидации ДТП, а также аптечки для оказания первой помощи. На место происшествия спасатели десантируются беспосадочным способом: пока вертолет висит в воздухе, члены подразделения спускаются на землю по тросу с носилками и другим оборудованием. Такой метод спуска значительно экономит спасателям время.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Санитарные борта ВК117С-привлекаются для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения Москвы. На борту такого вертолета находится авиамедицинская бригада медиков-специалистов. Сразу после прилета борта на место происшествия они оказывают пострадавшему первую помощь и продолжают отслеживать его состояние вплоть до передачи в городскую больницу.

Эвакуация пострадавшей на многоцелевом вертолете Eurocopter EC145 в рамках учений в Москве
7 из 8

Санитарные борта ВК117С-привлекаются для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения Москвы. На борту такого вертолета находится авиамедицинская бригада медиков-специалистов. Сразу после прилета борта на место происшествия они оказывают пострадавшему первую помощь и продолжают отслеживать его состояние вплоть до передачи в городскую больницу.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Для посадки санитарных вертолетов после захода солнца в Москве на сегодняшний день оборудовано шесть освещенных площадок при столичных больницах. Еще шесть площадок организовано на территории ТиНАО.

Эвакуация пострадавшей на многоцелевом вертолете Eurocopter EC145 в рамках учений в Москве
8 из 8

Для посадки санитарных вертолетов после захода солнца в Москве на сегодняшний день оборудовано шесть освещенных площадок при столичных больницах. Еще шесть площадок организовано на территории ТиНАО.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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