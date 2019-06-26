Помощь нон-стоп: как спасательные вертолеты Москвы работают круглые сутки

Авиационный парк МАЦ насчитывает 10 вертолетов, среди которых три пожарных борта Ка-32А и пять санитарных ВК117С-2. Ежедневно на круглосуточное дежурство в московском небе заступают один медицинский и один пожарный вертолет. Заявки на вылет пилоты получают из Центра кризисных ситуаций и Центра экстренной медицинской помощи и прибывают на место происшествия уже через 5-7 минут.

"Для организации круглосуточных вылетов санитарных вертолетов в МАЦ проведена серьезная подготовка, все пилоты были обучены по особым программам, получили допуски к выполнению ночных авиационных работ", — отметил заместитель второй эскадрильи МАЦ Вячеслав Каленов.