Путин не считает поддержку Клинтон от Киева вмешательством в выборы США

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что поддержку Хиллари Клинтон со стороны прежней украинской власти в лице Петра Порошенко во время президентской гонки в США нельзя трактовать как вмешательство Украины в американские выборы.

"Я не думаю, что это можно трактовать как вмешательство со стороны украинского государства. Они исходили из того, что госпожа Клинтон победит, и все делали для того, чтобы продемонстрировать свою лояльность будущим американским властям. Здесь ничего такого особенного нет", - сказал он в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), который был показан на фестивале в итальянской Таормине.

"Пытались создать уже о себе благоприятное мнение у будущего президента, поэтому они позволяли себе нелицеприятные выражения в отношении Трампа и всячески поддерживали демократов. Секрета здесь никакого нет. Они почти публично действовали", - добавил Путин.