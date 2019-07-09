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РИА Новости

Путин не считает поддержку Клинтон от Киева вмешательством в выборы США

Вчера, 22:51
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что поддержку Хиллари Клинтон со стороны прежней украинской власти в лице Петра Порошенко во время президентской гонки в США нельзя трактовать как вмешательство Украины в американские выборы.
"Я не думаю, что это можно трактовать как вмешательство со стороны украинского государства. Они исходили из того, что госпожа Клинтон победит, и все делали для того, чтобы продемонстрировать свою лояльность будущим американским властям. Здесь ничего такого особенного нет", - сказал он в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), который был показан на фестивале в итальянской Таормине.
Президент России Владимир Путин и американский режиссер Оливер Стоун во время встречи в Кремле. 1 декабря 2017
Вчера, 19:00
Путин дал интервью для фильма Стоуна про Украину
"Пытались создать уже о себе благоприятное мнение у будущего президента, поэтому они позволяли себе нелицеприятные выражения в отношении Трампа и всячески поддерживали демократов. Секрета здесь никакого нет. Они почти публично действовали", - добавил Путин.
Республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США в 2016 году, набрав большинство выборщиков от штатов, хотя и уступил по числу голосов избирателей демократу Хиллари Клинтон. В должность он вступит после инаугурации 20 января 2017 года.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоХиллари КлинтонВладимир ПутинСШАУкраинаВ мире
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