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РИА Новости
Медиавойны

Комитет защиты журналистов обеспокоен отказом в аккредитации RT и Sputnik

Вчера, 22:46
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ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Международная неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" (КЗЖ, штаб-квартира в Нью-Йорке) направила во вторник обращение главе МИД Великобритании Джереми Ханту, в котором высказала обеспокоенность в связи с отказом в аккредитации на конференцию в Лондоне российскому телеканалу RT и агентству Sputnik.
Британские власти недавно отказали в аккредитации на международную конференцию по свободе СМИ телеканалу RT и агентству Sputnik.
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"Обращаюсь к Вам, чтобы выразить обеспокоенность в связи с решением вашего правительства отказать в аккредитации российским СМИ RT и Sputnik для освещения проходящей на этой неделе в Лондоне глобальной конференции по свободе СМИ на основании "их активной роли в распространении дезинформации". Как вы знаете, Комитет по защите журналистов защищает права журналистов во всем мире сообщать новости и активно участвует в поддержке конференции, которая начинается завтра", - говорится в обращении, которое подписано исполнительным директором КЗЖ Джоэлем Саймоном.
Саймон выражает согласие с позицией властей Великобритании в том, что "RT и Sputnik распространяют дезинформацию, часть которой подрывает демократические выборы и подвергает риску журналистов", но высказывает мнение, что исключение их из освещения конференции не является "адекватным ответом".
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"Напротив, для британского правительства отказ в доступе к RT и Sputnik или любому другому новостному изданию на основе его определения, что они представляют собой пропаганду, фактически дает пример автократическим правительствам во всем мире, которые используют аналогичное обоснование для оправдания репрессий в отношении критически настроенных журналистов", - говорится в обращении.
"Отказывая RT и Sputnik в аккредитации на основании того, что эти СМИ являются формой пропаганды, ваше правительство рискует подорвать те самые принципы свободы слова, которые конференция должна была продвигать. Мы призываем вас пересмотреть свое решение", - резюмирует исполнительный директор организации.
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МедиавойныRTSputnikВеликобританияКомитет защиты журналистовВ мире
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