Комитет защиты журналистов обеспокоен отказом в аккредитации RT и Sputnik

ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Международная неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" (КЗЖ, штаб-квартира в Нью-Йорке) направила во вторник обращение главе МИД Великобритании Джереми Ханту, в котором высказала обеспокоенность в связи с отказом в аккредитации на конференцию в Лондоне российскому телеканалу RT и агентству Sputnik.

Британские власти недавно отказали в аккредитации на международную конференцию по свободе СМИ телеканалу RT и агентству Sputnik.

"Обращаюсь к Вам, чтобы выразить обеспокоенность в связи с решением вашего правительства отказать в аккредитации российским СМИ RT и Sputnik для освещения проходящей на этой неделе в Лондоне глобальной конференции по свободе СМИ на основании "их активной роли в распространении дезинформации". Как вы знаете, Комитет по защите журналистов защищает права журналистов во всем мире сообщать новости и активно участвует в поддержке конференции, которая начинается завтра", - говорится в обращении, которое подписано исполнительным директором КЗЖ Джоэлем Саймоном.

Саймон выражает согласие с позицией властей Великобритании в том, что "RT и Sputnik распространяют дезинформацию, часть которой подрывает демократические выборы и подвергает риску журналистов", но высказывает мнение, что исключение их из освещения конференции не является "адекватным ответом".

"Напротив, для британского правительства отказ в доступе к RT и Sputnik или любому другому новостному изданию на основе его определения, что они представляют собой пропаганду, фактически дает пример автократическим правительствам во всем мире, которые используют аналогичное обоснование для оправдания репрессий в отношении критически настроенных журналистов", - говорится в обращении.