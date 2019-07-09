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РИА Новости

Эксперты оценили квартиру для домашнего ареста Дельпаля из Baring Vostok

Вчера, 22:29
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПартнер по индустрии финансового сектора компании Baring Vostok Филипп Дельпаль в Басманном суде
Партнер по индустрии финансового сектора компании Baring Vostok Филипп Дельпаль в Басманном суде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Квартира для нахождения под домашним арестом топ-менеджера Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля не относится к классу элитных, а примерная стоимость одного квадратного метра не превышает миллион рублей. Такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил эксперт по недвижимости, риелтор компании REMAX Олег Бендриков.
Квартиру расположенную в престижном районе Москвы "Хамовники" в Денежном переулке площадью 51,5 метра приобрела супруга топ-менеджера Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля, чтобы в случае, если ее мужа выпустят из СИЗО под домашний арест, ему было, где жить. Об этом стало известно во вторник на заседании Басманного суда, где рассматривалось ходатайство о продлении ареста обвиняемого. Данные ЕГРН подтвердила РИА Новости адвокат Дельпаля Варвара Кнутова. В итоге суд отказал адвокатам француза, просившим оставить ходатайство следствия в отношении Дельпаля без удовлетворения, либо изменить ему меру пресечения на домашний арест или залог в 5 миллионов рублей.
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"Стоимость такой квартиры - в среднем 620-650 тысяч за квадратный метр. То есть квартира целиком будет примерно стоить в пределах 32-33 миллиона рублей. Если это будет сталинка, то там стандартный ремонт 90-х годов. По площади - это "двушка". Обычная квартира, но место хорошее. Если будет супер хороший ремонт, то стоить она будет 45 миллионов рублей. Не меньше, потому что если кто-то выставит на продажу, то будет выставлять дороже с учетом скидок", - сообщил агентству Бендриков.
Аналогичного мнения о стоимости недвижимости придерживается и гендиректор компании "Релайт-недвижимость" Константин Барсуков. В разговоре с РИА Новости эксперт пояснил, что на сегодняшний день стоимость жилья в Денежном переулке складывается из многих факторов вторичного рынка недвижимости.
Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль на заседании Басманного суда города Москвы
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"Если убрать современный дом, который один на Денежном переулке и имеет квартиры только большой площади, то там есть "цековские" дома, которые в конце 70-х строили для партийной элиты. Там может быть однокомнатная квартира, примерно такой площади. Цена будет примерно от 500 до 600 тысяч рублей за квадратный метр. На этом переулке есть "доходные" дома дореволюционной постройки. Они строились именно под сдачу квартир в аренду. Они считаются фасадными. Очень красивые с барельефами. С видом на улицу. Но там зависит многое от того, была ли реставрация фасада или не было. Была ли замена перекрытий. Эти факторы влияют на цену. Стоимость их от 500 до 800 тысяч. Зависит от дома", - сказал Барсуков.
По его словам, качество ремонта не сильно будет влиять на стоимость этой квартиры.
Около месяца назад президента РФ Владимира Путина спросили в ходе ПМЭФ-2019, почему главу Baring Vostok американца Майкла Калви выпустили из СИЗО, а Дельпаля - нет. Глава государства ответил, что "это связано еще и с тем…, что у одних (Калви - ред.) есть дом в Москве, а у других (Дельпаль - ред.) нет". "Под какой домашний арест, если у них дома нет, ни квартиры, ничего?" - сказал тогда президент.
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На заседании во вторник Дельпаль заявил суду, что "этот вопрос уже был решен, у меня есть в собственности квартира", и попросил "избрать альтернативную меру пресечения, такую же, как в отношении Калви".
Защита попросила приобщить к материалам документы о приобретении квартиры. Право собственности получено 5 июля. Но суд оставил французского топ-менеджера Baring Vostok в СИЗО до 13 октября.
В феврале Басманный суд заключил Калви, одного из крупнейших инвесторов в российскую экономику, в СИЗО по уголовному делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей.
Следствие полагает, что Калви с Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
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Помимо американца и француза, по делу проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров Норвик-банка, бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
Изначально все фигуранты дела были отправлены в СИЗО, позднее суд изменил меру пресечения на домашний арест основателю Baring Vostok Калви и экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву, который признал вину и дал показания на других фигурантов.
Основатель Baring Vostok Майкл Kалви в Басманном суде
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Дело Bаring VostokСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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