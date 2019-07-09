Суд оштрафовал на 300 тысяч рублей пензенский фонд из реестра иноагентов

ПЕНЗА, 9 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Пензы во вторник оштрафовал на 300 тысяч рублей региональный общественный благотворительный фонд "Гражданский союз", который ранее Минюст РФ включил в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщил фонд.

Минюст РФ 15 мая включил в список НКО-иноагентов благотворительный фонд "Гражданский союз". Отмечается, что факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иноагента, установлен в ходе внеплановой документарной проверки управления ведомства по Пензенской области. Председатель правления фонда Игорь Зайдман заявлял РИА Новости, что фонд не согласен с претензиями Минюста, в связи с чем его решение необходимо обжаловать.

"Сегодня, 9 июля, состоялось судебное заседание по протоколу о административном правонарушении, которое, по версии управления Минюста Пензенской области, совершил фонд "Гражданский союз"… Судья Ленинского суда Пензы (Наталья) Макарычева несмотря на наши ходатайства и доводы вынесла решение - фонд виновен и должен заплатить 300 тысяч рублей штрафа", - сообщается в аккаунте "Гражданского союза" в Facebook.

В фонде отметили, что таких средств у организации нет, поэтому объявлен сбор средств на оплату штрафа.

Как уточняется на сайте Ленинского райсуда Пензы, протокол в отношении "Гражданского союза" был составлен по части 1 статьи 19.34 КоАП РФ "Осуществление деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента".