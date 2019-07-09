Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T22:13Z
https://ria.ru/20190709/1556366078.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Суд оштрафовал на 300 тысяч рублей пензенский фонд из реестра иноагентов

Вчера, 22:13
288
ПЕНЗА, 9 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Пензы во вторник оштрафовал на 300 тысяч рублей региональный общественный благотворительный фонд "Гражданский союз", который ранее Минюст РФ включил в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщил фонд.
Минюст РФ 15 мая включил в список НКО-иноагентов благотворительный фонд "Гражданский союз". Отмечается, что факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иноагента, установлен в ходе внеплановой документарной проверки управления ведомства по Пензенской области. Председатель правления фонда Игорь Зайдман заявлял РИА Новости, что фонд не согласен с претензиями Минюста, в связи с чем его решение необходимо обжаловать.
"Сегодня, 9 июля, состоялось судебное заседание по протоколу о административном правонарушении, которое, по версии управления Минюста Пензенской области, совершил фонд "Гражданский союз"… Судья Ленинского суда Пензы (Наталья) Макарычева несмотря на наши ходатайства и доводы вынесла решение - фонд виновен и должен заплатить 300 тысяч рублей штрафа", - сообщается в аккаунте "Гражданского союза" в Facebook.
В фонде отметили, что таких средств у организации нет, поэтому объявлен сбор средств на оплату штрафа.
Доллары США
18 января, 00:46
Незарегестрированная украинская фирма-иноагент заплатит США $4,6 миллиона
Как уточняется на сайте Ленинского райсуда Пензы, протокол в отношении "Гражданского союза" был составлен по части 1 статьи 19.34 КоАП РФ "Осуществление деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента".
По данным на сайте фонда, "Гражданский союз" создан в 2002 году и занимается развитием благотворительности и поддержкой гражданских инициатив в Пензенской области. Организация является одним из учредителей Партнерства фондов местных сообществ России. Фонд ведет девять основных благотворительных и социальных программ. В 2017 году он привлек на свою деятельность 11,8 миллиона рублей, основную часть которых составили целевые поступления от российских и международных НКО, президентские гранты, пожертвования местного бизнеса и частных лиц.
1720000
Обсудить 0
Пензенская областьРоссияОбщество
Рекомендуем
Строительство трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург в Московской области
Акимов исключил появление в России дорог без лимита скорости
РИА
Новости
Под Самарой задержали главу кооператива по делу о финансовой пирамиде
Партнер по индустрии финансового сектора компании Baring Vostok Филипп Дельпаль в Басманном суде
Эксперты оценили квартиру для домашнего ареста Дельпаля из Baring Vostok
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Лента
новостей
Юрий Бойко
На Украине может не остаться предпринимателей, считает Бойко
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
Сергей Иванов считает, что Россия опоздала с "мусорной реформой" на 40 лет
Акция против телеканала Рустави-2 в Тбилиси
Как в Грузии и России отреагировали на решение Путина не вводить санкции
Президент Аргентины в 1999-2001 годах Фернандо де ла Руа
Умер бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
Синод РПЦ провел кадровые перестановки
Дорожная камера нового типа Стрит Фалькон, установленная на Новом Арбате Москвы
Акимов назвал места установки камер видеонаблюдения на дорогах
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко увидел угрозу Украине в русской речи президента
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot
У США нет защиты от межконтинентальных ракет, считает американский эксперт
Трудовая книжка
Бумажные трудовые книжки вернут работникам в 2021 году
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал, как правоохранителям обеспечить доверие россиян
Президент РФ Владимир Путин
Путин не считает поддержку Клинтон от Киева вмешательством в выборы США
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
23:46Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
23:45Министр ВМС США Спенсер временно возглавит Пентагон, сообщили СМИ
23:42В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Лента новостейМолния