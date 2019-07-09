Под Самарой задержали главу кооператива по делу о финансовой пирамиде

САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Полиция во вторник задержала главу кооператива "Фабрика продуктов ВС" в городе Тольятти Самарской области Галину Федотову по подозрению в организации "финансовой пирамиды", сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.

"Сегодня Федотова задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 172.2 УК РФ "Организация деятельности по привлечению денежных средств", - сказала собеседница агентства.

Прокуратура в ходе проверки установила, что руководство кооператива "Фабрика продуктов ВС" разработало преступную схему хищения средств граждан по принципу "финансовой пирамиды", когда от пайщиков средства привлекались под 13-20% годовых, однако они не инвестировались, а выплаты первым вкладчикам выполнялись за счет поступления средств от новых пайщиков. "Столы заказов" кооператива были открыты не только в ряде городов Самарской области, но и в Оренбурге, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Нижнем Тагиле, Казани, Ульяновске.

"В результате за период с мая 2018 года по февраль 2019 года восьми местным жителям был причинен ущерб на общую сумму свыше 3 миллионов рублей. Точное количество пострадавших будет установлено в ходе расследования уголовного дела, круг пострадавших лиц там достаточно широкий", - отметила представитель прокуратуры.

По ее словам, прокурор Центрального района Тольятти подготовил иски в суд о запрете деятельности кооператива по привлечению денежных средств граждан и о признании рекламной информации о нем в интернете запрещенной к распространению на территории РФ.