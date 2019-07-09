В Ростове-на-Дону из-за задымления в ТЦ эвакуировали около 500 человек

ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Задымление из-за короткого замыкания произошло в торговом центре Ростова-на-Дону, из здания эвакуировано 500 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС.

По информации ведомства, в 20.39 поступило сообщение о задымлении в торгово-развлекательном центре "Золотой Вавилон" на улице Малиновского, 25 в Ростове-на-Дону.

"Задымление в ТРЦ "Золотой Вавилон", короткое замыкание, без горения. Эвакуировано 500 человек", - сообщили РИА Новости в МЧС.