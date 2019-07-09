В Baring Vostok прокомментировали продление ареста Владимирову и Дельпалю

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Baring Vostok считает необоснованными решения суда продлить арест гендиректору "Первого коллекторского бюро" Максиму Владимирову и топ-менеджеру Baring Vostok французу Филиппу Дельпалю, заявили РИА Новости в фонде.

Басманный суд Москвы ранее во вторник продлил до середины октября заключение под стражей Дельпаля, обвиняемого в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Утром в этот же день суд продлил срок содержания под стражей Владимирову, а накануне - срок домашнего ареста основателю Baring Vostok Майклу Калви и экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву.

"Мы считаем необоснованным сегодняшнее решение Басманного суда продлить арест Максима Владимирова и Филиппа Дельпаля", - говорится в сообщении Baring Vostok.

"Вчера в суде Майкл Калви подробно изложил детали сделки, которая является основным предметом судебного разбирательства. Реальная причина возбуждения уголовного дела - захват контроля в банке любыми доступными методами - становятся понятна всё большему количеству людей. Мы уверены, что справедливость восторжествует, и мы не остановимся, пока не достигнем этого", - также заявили в фонде.

Следствие полагает, что Калви с Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.