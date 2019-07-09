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РИА Новости

У США нет защиты от межконтинентальных ракет, считает американский эксперт

Вчера, 21:11
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© AP Photo / Czarek Sokolowski, FileАмериканский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot
© AP Photo / Czarek Sokolowski, File
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. У США нет защиты не только от новейшего российского сверхзвукового комплекса "Авангард", но и от межконтинентальных баллистических ракет, считает эксперт службы исследований конгресса США Эми Вулф.
"В декабре (2018 года), когда Россия испытала "Авангард"… я была дома и смотрела новости. И там были очень расстроены: "Боже мой, они испытали эту ракету, и мы не можем от нее защититься!". Но мы не можем защититься и от обычных быстролетящих баллистических ракет России или Китая", - заявила эксперт, выступая в центре Карнеги в Вашингтоне.
Она отметила, что США "имеют с этим дело путем сдерживания", что подразумевает под собой весь комплекс мер, направленных на то, чтобы вероятный противник не решился нанести удар.
"Если вы хорошо осведомлены в области ядерного сдерживания и угроз со стороны России и Китая, то тот факт, что они могут делать маневрирующие боевые блоки, не является (для вас) новым и пугающим. Но я бы отметила, что большинство людей, на которых я работаю, и большинство людей в этой стране не слишком обучены в этом вопросе, поэтому они считают российские и китайские возможности в этой области пугающими и новыми", - добавила Вулф.
Запуск ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым боевым блоком
Вчера, 19:01
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Эксперт не пояснила, от каких угроз в таком случае защищает США развернутая ими система противоракетной обороны, которая предназначена для уничтожения боевых блоков баллистических ракет малого, среднего и межконтинентального радиуса действия как в космическом пространстве, так и в атмосфере на разных участках траектории.
"Авангард" наряду с другими новейшими системами российского оружия был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию. По его словам, этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. Непредсказуемость траектории полета нового комплекса достигается за счет его способности маневрировать и обходить зоны действия ПРО, отмечали в минобороны РФ.
В конце декабря Минобороны провело испытательный пуск ракеты с комплекса "Авангард": снаряд стартовал из Оренбуржья и поразил цель на Камчатке, примерно в 6 тысячах километров. На этом программа летных испытаний "Авангарда" завершилась. В этом году первый полк должен встать на дежурство.
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"Цифры взяты с потолка": в США подсчитали российские комплексы "Авангард" В США оценили объемы производства в России ракет "Авангард" в 60 единиц. Военный эксперт Иван Коновалов считает это "умозрительными выкладками". Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
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