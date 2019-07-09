Медведчук назвал предложение Зеленского о встрече с Путиным популизмом

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым. 22 марта 2019

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Обращение президента Украины Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры по ситуации в Донбассе в Минске в присутствии представителей США, Франции, Германии, Великобритании является не чем иным, как популизмом, заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить в Минске при участии зарубежных лидеров, "чей Крым и кого нет в Донбассе". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи пообещал, что инициатива украинского президента будет рассмотрена. Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

"То, что прозвучало в обращении господина Зеленского, который ничего лучшего не нашел, как предложить диалог и с господином Путиным, и президентом США, и премьером Великобритании, и руководителями Франции и Германии через фейсбучные обращения - оно тоже является пиар-ходом, популизмом... Когда один глава государства предлагает встретиться с другими, то он должен знать точку зрения этих других на подобную встречу в таком формате", – заявил Медведчук в эфире телеканала "112 Украина" во вторник.

По его словам, для расширения переговоров в "нормандском формате" необходимо сначала узнать мнение стран, участвующих в переговорах.