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РИА Новости

Медведчук назвал предложение Зеленского о встрече с Путиным популизмом

Вчера, 20:40
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым. 22 марта 2019
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым. 22 марта 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Обращение президента Украины Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры по ситуации в Донбассе в Минске в присутствии представителей США, Франции, Германии, Великобритании является не чем иным, как популизмом, заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить в Минске при участии зарубежных лидеров, "чей Крым и кого нет в Донбассе". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи пообещал, что инициатива украинского президента будет рассмотрена. Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
"То, что прозвучало в обращении господина Зеленского, который ничего лучшего не нашел, как предложить диалог и с господином Путиным, и президентом США, и премьером Великобритании, и руководителями Франции и Германии через фейсбучные обращения - оно тоже является пиар-ходом, популизмом... Когда один глава государства предлагает встретиться с другими, то он должен знать точку зрения этих других на подобную встречу в таком формате", – заявил Медведчук в эфире телеканала "112 Украина" во вторник.
По его словам, для расширения переговоров в "нормандском формате" необходимо сначала узнать мнение стран, участвующих в переговорах.
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"Расширение "нормандского формата" – может, надо спросить Россию, Францию, Германию? Я, например, очень хорошо знаю эту ситуацию, знаю позицию той же Германии, которая возражает против участия США. А по поводу Великобритании - вопрос вообще не обсуждался. Это завуалирование реальных действий, которые должны быть направлены со стороны главы государства в вопросах мира, который не собирается его устанавливать, как и не собирается прекращать боевые действия", – добавил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
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Виктор МедведчукВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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