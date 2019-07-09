Порошенко раскритиковал решение Зеленского не проводить военный парад

КИЕВ, 9 июл – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошено считает недальновидным решением нынешнего главы государства Владимира Зеленского не проводит военный парад на День независимости.

Ранее Зеленский заявил, что деньги на проведение военного парада на День независимости будут направлены военным. На премии выделят 300 миллионов гривен (11,7 миллиона долларов).

"Военный парад - это не только событие, когда армия отчитывается народу Украины. Это событие, когда народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии. Когда армия пользуется наибольшим доверием народа, я думаю, что лишать людей этого было бы не очень дальновидно. Но президент Зеленский имеет полное право принимать решение, проводить парад или нет", - сказал Порошенко в эфире телеканала "Прямой"

Он заявил, что "это (военный парад - ред.) не стоило столько, сколько указано. "Я намеренно все дорогие удовольствия отменил, в том числе воздушный парад", - добавил экс-президент Украины.

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко выразила мнение, что военный парад ко Дню независимости нужен "для отображения силы и мощи украинкой армии". "Отмена военного парада ко Дню независимости - жирный, стратегический минус. Этот парад нужен был гражданским - видеть, как меняется украинская армия, как набирается силы и мощи, как модернизируется. Этот парад нужен был военным - гордо пройтись по главному проспекту страны и продемонстрировать мощь", - написала Геращенко на странице в Facebook во вторник.

Независимость Украины была провозглашена 24 августа 1991 года в условиях острого общественно-политического и экономического кризиса в СССР. Создание нового государства было оформлено на всеукраинском референдуме, состоявшемся в декабре 1991 года, где 90,3% украинцев поддержали акт провозглашения независимости.

Порошенко ранее заявил о начале технического переоснащения армии. Украинский ОПК активно приступил к работе, однако военные эксперты и пользователи интернета каждый раз с иронией обсуждают новинки.

Например, в 2017 году украинские оружейники представили "новейшую" боевую машину огневой поддержки "Страж". При этом она создана на шасси танка Т-64, принятого на вооружение еще в 1967 году, и имеет вооружение и комплексы защиты еще советской разработки. В 2015 году Украина также представила "оперативно-портативную" штурмовую винтовку "Гопак". Никакими преимуществами перед другим оружием такого типа новая винтовка не обладает и представляет собой переработку автомата Калашникова.