Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T20:34Z
https://ria.ru/20190709/1556364701.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155542/13/1555421312_0:138:2972:1811_1036x0_80_0_0_1aa922278508e0a443dcc2dc495394a7.jpg
РИА Новости

Порошенко раскритиковал решение Зеленского не проводить военный парад

Вчера, 20:34
1245
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 9 июл – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошено считает недальновидным решением нынешнего главы государства Владимира Зеленского не проводит военный парад на День независимости.
Ранее Зеленский заявил, что деньги на проведение военного парада на День независимости будут направлены военным. На премии выделят 300 миллионов гривен (11,7 миллиона долларов).
Военные во время репетиции парада в Киеве
Вчера, 19:53
На Украине выплатят премии военным вместо парада на День независимости
"Военный парад - это не только событие, когда армия отчитывается народу Украины. Это событие, когда народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии. Когда армия пользуется наибольшим доверием народа, я думаю, что лишать людей этого было бы не очень дальновидно. Но президент Зеленский имеет полное право принимать решение, проводить парад или нет", - сказал Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Он заявил, что "это (военный парад - ред.) не стоило столько, сколько указано. "Я намеренно все дорогие удовольствия отменил, в том числе воздушный парад", - добавил экс-президент Украины.
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко выразила мнение, что военный парад ко Дню независимости нужен "для отображения силы и мощи украинкой армии". "Отмена военного парада ко Дню независимости - жирный, стратегический минус. Этот парад нужен был гражданским - видеть, как меняется украинская армия, как набирается силы и мощи, как модернизируется. Этот парад нужен был военным - гордо пройтись по главному проспекту страны и продемонстрировать мощь", - написала Геращенко на странице в Facebook во вторник.
Президент Украины Владимир Зеленский
28 июня, 11:39
Зеленский запустил флешмоб ко Дню Конституции Украины
Независимость Украины была провозглашена 24 августа 1991 года в условиях острого общественно-политического и экономического кризиса в СССР. Создание нового государства было оформлено на всеукраинском референдуме, состоявшемся в декабре 1991 года, где 90,3% украинцев поддержали акт провозглашения независимости.
Порошенко ранее заявил о начале технического переоснащения армии. Украинский ОПК активно приступил к работе, однако военные эксперты и пользователи интернета каждый раз с иронией обсуждают новинки.
Например, в 2017 году украинские оружейники представили "новейшую" боевую машину огневой поддержки "Страж". При этом она создана на шасси танка Т-64, принятого на вооружение еще в 1967 году, и имеет вооружение и комплексы защиты еще советской разработки. В 2015 году Украина также представила "оперативно-портативную" штурмовую винтовку "Гопак". Никакими преимуществами перед другим оружием такого типа новая винтовка не обладает и представляет собой переработку автомата Калашникова.
Олег Ляшко. Архивное фото
28 июня, 00:57
Ляшко потребовал проверить высказывания Зеленского на госизмену
Кроме того, на военном параде ко Дню независимости Украины 24 августа 2018 года был продемонстрирован ряд других новинок, включая, оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", реактивные системы залпового огня "Ольха" и "Верба", самоходную установку "Богдана" и аналог американских Javelin - противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П". Эксперты назвали все это вооружение "макетами", которые украинский ОПК постоянно возит по выставкам, однако никаких контрактов на производство этого вооружения нет.
4450004
Обсудить 3
Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Пляж одного из курортов Антальи
Турция ожидает около 250 тысяч полицейских из России
РИА
Новости
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым. 22 марта 2019
Медведчук назвал предложение Зеленского о встрече с Путиным популизмом
В Донбассе на мине подорвался автомобиль с бойцами "Азова", заявили в ЛНР
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Лента
новостей
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Премьер Грузии поддержал решение Путина не вводить меры против Тбилиси
Акция против телеканала Рустави-2 в Тбилиси
Как в Грузии и России отреагировали на решение Путина не вводить санкции
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко увидел угрозу Украине в русской речи президента
Нино Бурджанадзе выступила в ходе видеомоста Москва-Тбилиси
Бурджанадзе прокомментировала позицию Путина по санкциям против Грузии
Задержанные украинские моряки в Лефортовском суде Москвы
ФСБ завершила расследование дела украинских моряков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время неформальной встречи глав МИД стран-участниц ОБСЕ
Лавров встретился с председателем ОБСЕ
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot
У США нет защиты от межконтинентальных ракет, считает американский эксперт
В ДНР задержали подозреваемого в "минировании" здания в центре Донецка
Президент РФ Владимир Путин
Путин не считает поддержку Клинтон от Киева вмешательством в выборы США
Народный депутат Украины Наталья Королевская на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутат Рады назвала срыв телемоста с Россией политическим террором
Президент РФ Владимир Путин
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
23:46Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
23:45Министр ВМС США Спенсер временно возглавит Пентагон, сообщили СМИ
23:42В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Лента новостейМолния