Власти Петербурга хотят снизить скорость движения на Невском проспекте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Правительство Санкт-Петербурга рассматривает возможность снижения предельной скорости движения транспорта на Невском проспекте, чтобы снизить количество аварий, сообщает аппарат вице-губернатора Владимира Кириллова.

Кириллов во вторник провел в Смольном очередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе Санкт-Петербурга. По поручению врио губернатора Александра Беглова в повестку этого совещания был дополнительно включен вопрос обеспечения безопасности дорожного движения в Центральном районе Санкт-Петербурга, в том числе и на Невском проспекте.

"Участники совещания рассмотрели первоочередные меры по снижению количества дорожно-транспортных происшествий на данной территории, включая установку пешеходных ограждений, дублирующих знаков, строительство островков безопасности, развитие системы фото-видео фиксации и снижение предельно допустимой скорости дорожного движения", - говорится в сообщении.

За последние несколько месяцев на Невском проспекте произошел ряд серьезных ДТП, где пострадали люди. Так, в понедельник двое фельдшеров получили травмы при столкновении иномарки и автомобиля скорой помощи, а в начале мая автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре.