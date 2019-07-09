Власти Петербурга хотят снизить скорость движения на Невском проспекте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Правительство Санкт-Петербурга рассматривает возможность снижения предельной скорости движения транспорта на Невском проспекте, чтобы снизить количество аварий, сообщает аппарат вице-губернатора Владимира Кириллова.
Кириллов во вторник провел в Смольном очередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе Санкт-Петербурга. По поручению врио губернатора Александра Беглова в повестку этого совещания был дополнительно включен вопрос обеспечения безопасности дорожного движения в Центральном районе Санкт-Петербурга, в том числе и на Невском проспекте.
"Участники совещания рассмотрели первоочередные меры по снижению количества дорожно-транспортных происшествий на данной территории, включая установку пешеходных ограждений, дублирующих знаков, строительство островков безопасности, развитие системы фото-видео фиксации и снижение предельно допустимой скорости дорожного движения", - говорится в сообщении.
За последние несколько месяцев на Невском проспекте произошел ряд серьезных ДТП, где пострадали люди. Так, в понедельник двое фельдшеров получили травмы при столкновении иномарки и автомобиля скорой помощи, а в начале мая автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре.
В апреле на углу набережной Фонтанки и Невского столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП одна из машин попала на пешеходную зону, наехав на пешеходов. Как сообщалось, шесть пешеходов были госпитализированы, среди них ребенок и двое иностранцев - граждане Эстонии и Германии.
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