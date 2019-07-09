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РИА Новости

В Донбассе на мине подорвался автомобиль с бойцами "Азова", заявили в ЛНР

Вчера, 20:14
1995
ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Автомобиль с бойцами отдельного полка специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины (украинская ультраправая группировка, на многих его лидеров и участников заведены уголовные дела в РФ) подорвался на мине в районе населенного пункта Новолуганское у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко.
"Восьмого июня военнослужащие "Азова" из состава ротно-тактической группы полка передвигаясь на автомобиле КамАЗ в районе населенного пункта Новолуганское (по контролем украинских силовиков - ред.) подорвались на неуставленном взрывном устройстве", - сказал Филипоненко во вторник журналистам.
Украинские военнослужащие
7 июля, 02:59
В Донбассе украинский солдат открыл огонь по бойцам "Азова"
По его данным, в результате подрыва минно-взрывные ранения различной степени тяжести получили трое бойцов "Азова". По данным Народной милиции ЛНР, перед выездом командир подразделения получил в штабе устаревшую карту минных полей.
"Азов", который с самого начала участвовал в военных действиях в Донбассе, вывели оттуда летом 2016 года, тогда полк базировался в Мариуполе. Это один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины.
СК России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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