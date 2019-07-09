Ростуризм исключил из реестра "Центр туризма "Согласие"

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ростуризм исключил из единого федерального реестра туроператоров компанию "Центр туризма "Согласие", связанную с владельцами туроператора "Натали турс", из-за отзыва лицензии у страховщика, следует из приказа, опубликованного на сайте Ростуризм исключил из единого федерального реестра туроператоров компанию "Центр туризма "Согласие", связанную с владельцами туроператора "Натали турс", из-за отзыва лицензии у страховщика, следует из приказа, опубликованного на сайте ведомства

Согласно документу, сведения о 15 компаниях, в том числе "Центра туризма "Согласие" исключены из реестра "в связи с непредставлением документа, подтверждающего наличие у туроператора финансового обеспечения ответственности туроператора, в связи с отзывом лицензии на страхование у АО "Наско".

Ранее Ростуризм исключил три юрлица "Натали турс" из единого федерального реестра туроператоров. Четвёртое юрлицо ООО "Центр туризма "Согласие" не было исключено из реестра, так как его принадлежность к туроператору "Натали турс" не доказана, и заявлений от клиентов не поступало.

В сентябре прошлого года Олег Сафонов, возглавлявший Федеральное агентство по туризму, сообщал, что решение об исключении "Центра туризма "Согласие" из единого реестра туроператоров будет приниматься, если компания вовремя не предоставит новые финансовые гарантии на следующий год, как этого требует закон.