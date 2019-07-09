Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T19:43Z
https://ria.ru/20190709/1556363828.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Ростуризм исключил из реестра "Центр туризма "Согласие"

Вчера, 19:43
290
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ростуризм исключил из единого федерального реестра туроператоров компанию "Центр туризма "Согласие", связанную с владельцами туроператора "Натали турс", из-за отзыва лицензии у страховщика, следует из приказа, опубликованного на сайте ведомства.
Согласно документу, сведения о 15 компаниях, в том числе "Центра туризма "Согласие" исключены из реестра "в связи с непредставлением документа, подтверждающего наличие у туроператора финансового обеспечения ответственности туроператора, в связи с отзывом лицензии на страхование у АО "Наско".
Пассажиры смотрят расписание авиарейсов в аэропорту
8 июля, 17:50
Две трети туристов из России перебронировали туры в Грузию на другие страны
Ранее Ростуризм исключил три юрлица "Натали турс" из единого федерального реестра туроператоров. Четвёртое юрлицо ООО "Центр туризма "Согласие" не было исключено из реестра, так как его принадлежность к туроператору "Натали турс" не доказана, и заявлений от клиентов не поступало.
В сентябре прошлого года Олег Сафонов, возглавлявший Федеральное агентство по туризму, сообщал, что решение об исключении "Центра туризма "Согласие" из единого реестра туроператоров будет приниматься, если компания вовремя не предоставит новые финансовые гарантии на следующий год, как этого требует закон.
Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" - "Панорама Тур" - с 30 июня 2018 года прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров с 4 июля по 30 сентября включительно. Компании за несколько недель до этого стало не хватать денег для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связало с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.
Пляж отеля Sensimar Palm Beach Palace Djerba на острове Джерба в Тунисе.
28 июня, 11:57
АТОР: обстановка на курортах Туниса после теракта остается спокойной
302000
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмРостуризмОбщество
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Лента
новостей
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран — участниц ОБСЕ. 9 июля 2019
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Кадр из сериала Игра престолов
Недовольные фанаты мстят сценаристам "Игры престолов"
Вид города Анадырь
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Атомная подводная лодка Комсомолец спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"
В Абхазии девять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Самолет авиакомпании ЮТэйр в аэропорту Внуково
Boeing 737, летевший в Берлин, приземлился во "Внуково" из-за неисправности
Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова
Суд признал законность ареста экс-главы Раменского района Подмосковья
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Предупреждающий знак о радиоактивности
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали сталкеров
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
23:46Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
23:45Министр ВМС США Спенсер временно возглавит Пентагон, сообщили СМИ
23:42В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Лента новостейМолния