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РИА Новости

Замглавы Госархива Украины задержан по подозрению в получении взятки

Вчера, 19:34
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КИЕВ, 9 июл – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало замглавы государственной архивной службы по подозрению в получении взятки в 10 тысяч долларов, сообщила во вторник пресс-служба бюро.
"Детективы бюро совместно с сотрудниками департамента "К" Службы безопасности Украины разоблачили в получении неправомерной выгоды заместителя председателя государственной архивной службы", - говорится в сообщении ведомства. Фамилия задержанного не указывается.
По версии следствия, чиновник в обмен на 10 тысяч долларов пообещал содействие в трудоустройстве в Фонд государственного имущества Украины. "Сейчас принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и вероятно причастных к нему лиц", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что обыски в ФГИ связаны с расследованием именно этого преступления.
Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник
17 апреля, 17:01
На Украине директора Антикоррупционого бюро заподозрили в получении взятки
Ранее издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в кабинете министров сообщило, что детективы НАБУ задержали исполняющего обязанности главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова. Позже вице-премьер Украины Павел Розенко опроверг информацию о задержании Трубарова. Антикоррупционное бюро заявило, что проводят обыски в помещении Фонда государственного имущества в Киеве.
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)УкраинаВ мире
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