Замглавы Госархива Украины задержан по подозрению в получении взятки

КИЕВ, 9 июл – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало замглавы государственной архивной службы по подозрению в получении взятки в 10 тысяч долларов, сообщила во вторник пресс-служба бюро.

"Детективы бюро совместно с сотрудниками департамента "К" Службы безопасности Украины разоблачили в получении неправомерной выгоды заместителя председателя государственной архивной службы", - говорится в сообщении ведомства. Фамилия задержанного не указывается.

По версии следствия, чиновник в обмен на 10 тысяч долларов пообещал содействие в трудоустройстве в Фонд государственного имущества Украины. "Сейчас принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и вероятно причастных к нему лиц", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что обыски в ФГИ связаны с расследованием именно этого преступления.