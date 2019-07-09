Зеленский не похож на героя из "Слуги народа", заявил Медведчук

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что президент Украины Владимир Зеленский в политике похож на своего предшественника, экс-главу государства Петра Порошенко, а не на героя сериала "Слуга народа", в котором сыграл главную роль.
Популярность Зеленскому на Украине принесла роль честного и принципиального школьного учителя Василия Голобородько в сериале "Слуга народа" - учителя истории, случайно ставшего президентом. По сюжету фильма, герой Зеленского по воле случая стал президентом и начал бороться с коррупцией и олигархами.
"Я уверен, что в господине Зеленском, как в новом президенте, кто-то продолжает видеть Голобородько, кто-то – Коломойского (украинский бизнесмен Игорь Коломойский – ред.), а кто-то – Порошенко. Потому что можно согласиться и верить в то, что он может стать Голобородько, я и сам хотел бы верить, но у меня есть сомнения. По поводу Коломойского я отношусь критически, но касательно Порошенко – это просто неприемлемо. А ведь его риторика и действия говорят о том, что в своей политике он приближается именно к Порошенко", - заявил Медведчук во вторник в эфире телеканала Newsone.
Медведчук отметил, что за Зеленского голосовали как за человека, который принесет мир в страну, который покончит с тарифным геноцидом. "Как могло так произойти, что в человеке, которому оказывали столь высокое доверие, можно было так обмануться", - добавил политик.
Коломойский является одним из самых богатый людей на Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. Коломойский является основателем крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват", также имеет авиаактивы, активы в металлургии, нефтехимии и медиа.
Ранее бизнесмен занимал должность губернатора Днепропетровской области, но был уволен в связи с конфликтом с украинскими властями, вызванным сменой руководства компании "Укртранснафта". Позже Коломойский заявил о достигнутых договоренностях с президентом и премьером Украины по поводу конфликтной ситуации вокруг компании. В России в отношении Коломойского, которого многие СМИ называют одним из спонсоров "евромайдана", по событиям на юго-востоке Украины возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.