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РИА Новости

Зеленский не похож на героя из "Слуги народа", заявил Медведчук

Вчера, 19:02
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что президент Украины Владимир Зеленский в политике похож на своего предшественника, экс-главу государства Петра Порошенко, а не на героя сериала "Слуга народа", в котором сыграл главную роль.
Популярность Зеленскому на Украине принесла роль честного и принципиального школьного учителя Василия Голобородько в сериале "Слуга народа" - учителя истории, случайно ставшего президентом. По сюжету фильма, герой Зеленского по воле случая стал президентом и начал бороться с коррупцией и олигархами.
"Я уверен, что в господине Зеленском, как в новом президенте, кто-то продолжает видеть Голобородько, кто-то – Коломойского (украинский бизнесмен Игорь Коломойский – ред.), а кто-то – Порошенко. Потому что можно согласиться и верить в то, что он может стать Голобородько, я и сам хотел бы верить, но у меня есть сомнения. По поводу Коломойского я отношусь критически, но касательно Порошенко – это просто неприемлемо. А ведь его риторика и действия говорят о том, что в своей политике он приближается именно к Порошенко", - заявил Медведчук во вторник в эфире телеканала Newsone.
Медведчук отметил, что за Зеленского голосовали как за человека, который принесет мир в страну, который покончит с тарифным геноцидом. "Как могло так произойти, что в человеке, которому оказывали столь высокое доверие, можно было так обмануться", - добавил политик.
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Коломойский является одним из самых богатый людей на Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. Коломойский является основателем крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват", также имеет авиаактивы, активы в металлургии, нефтехимии и медиа.
Ранее бизнесмен занимал должность губернатора Днепропетровской области, но был уволен в связи с конфликтом с украинскими властями, вызванным сменой руководства компании "Укртранснафта". Позже Коломойский заявил о достигнутых договоренностях с президентом и премьером Украины по поводу конфликтной ситуации вокруг компании. В России в отношении Коломойского, которого многие СМИ называют одним из спонсоров "евромайдана", по событиям на юго-востоке Украины возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.
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Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукПетр ПорошенкоИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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