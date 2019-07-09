Зеленский не похож на героя из "Слуги народа", заявил Медведчук

"Я уверен, что в господине Зеленском, как в новом президенте, кто-то продолжает видеть Голобородько, кто-то – Коломойского (украинский бизнесмен Игорь Коломойский – ред.), а кто-то – Порошенко. Потому что можно согласиться и верить в то, что он может стать Голобородько, я и сам хотел бы верить, но у меня есть сомнения. По поводу Коломойского я отношусь критически, но касательно Порошенко – это просто неприемлемо. А ведь его риторика и действия говорят о том, что в своей политике он приближается именно к Порошенко", - заявил Медведчук во вторник в эфире телеканала Newsone.