Путин дал интервью для фильма Стоуна про Украину

Президент России Владимир Путин и американский режиссер Оливер Стоун во время встречи в Кремле. 1 декабря 2017. Архивное фото

Президент России Владимир Путин и американский режиссер Оливер Стоун во время встречи в Кремле. 1 декабря 2017

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Владимир Путин дал интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" ("Revealing Ukraine").

Ленту показали на фестивале в итальянской Таормине.

"Сближение неизбежно"

В разговоре со Стоуном российский лидер подчеркнул, что сближение России и Украины неизбежно.

"Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений", — сказал Путин.

По его мнению, русские и украинцы, по сути, представляют одну нацию, у них общая история и религиозная принадлежность.

Тем не менее "со временем идентичность этой части России как-то определилась, и люди имеют на это право", отметил Путин.

"При этом если часть людей, которые проживают, значительная часть на Украине считает сегодня, что они должны подчеркивать <…> свою идентичность, бороться за это, у нас в России никто против этого ничего не имеет. Я тоже. Но просто имея в виду, что у нас много общего, мы можем использовать это как конкурентное преимущество". Владимир Путин

Глава государства выразил надежду на то, что здравый смысл восторжествует и две страны неизбежно перейдут к сближению, хотя этого "явно не хотят" сегодняшние власти Украины.

Грузинские снайперы на Майдане

Говоря о событиях на Майдане в 2014 году, Путин отметил, что ему известно об участии в них снайперов из Грузии. При этом тогдашнее руководство Украины не использовало армию и не хотело давать никакого повода для силовых действий со стороны оппозиции, добавил он.

По словам главы государства, Янукович неоднократно говорил, что "у него даже в голове не укладывалось применить силу против гражданского населения, даже против тех людей, которые уже взяли в руки оружие".

"Я полностью исключаю, что это он мог сделать. А вот те, кто искали повод для госпереворота, те, конечно, вполне могли", — добавил российский лидер.

"Человек слова"

Говоря о позиции украинского политика Виктора Медведчука, Путин отметил, что тот выступает за укрепление независимости Украины, которое возможно за счет развития сотрудничества с Россией.

Глава государства сообщил, что считает Медведчука "человеком слова", хотя зачастую и имеет с ним разные точки зрения.

"Чушь собачья!"

В интервью также была затронута тема якобы имевшего место "вмешательства" России в американские выборы.

"Если опять хотите вернуться к выборам в США, ну, слушайте, огромная страна, огромный народ со своими собственными проблемами, со своими представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо, с пониманием того, что <...> за предыдущие несколько лет — десять лет, допустим — при огромном росте благосостояния правящего класса и богатых людей для среднего класса ничего не поменялось в лучшую сторону". Владимир Путин

По его словам, это поняли руководители предвыборной кампании Трампа и сам кандидат.

"И он отработал на этом, на этой площадке. И какие бы наши блогеры, я не знаю, кто там, кто работает в интернете, как бы ни высказывали свою точку зрения по поводу ситуации в США, это не могло сыграть ключевой решающей роли. Это чушь собачья", — добавил Путин.