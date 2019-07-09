Медведчук оценил реакцию Зеленского на ситуацию вокруг телеканала NewsOne

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на церемонии передачи военнопленных Украине представителями ЛНР и ДНР в Минске. 28 июня 2019

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение не принимают никаких мер по отношению к радикалам, которые проводили акцию протеста у здания телеканала NewsOne, жгли файера и угрожали журналистам, заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

В понедельник украинские националисты провели митинг возле здания телеканала NewsOne в Киеве, выступая против проведения телемостов с РФ, участники протеста жгли файеры и дымовые шашки.

"Никаких действий и намерений со стороны президента Зеленского и его команды по установлению мира нет, а вот по отношению к телеканалу NewsOne – есть. Руководитель СБУ (Служба безопасности Украины - ред.) уже сказал, что они расследуют все причины в отношении телеканала и журналистов. Генеральный прокурор, этот пережиток режима (экс-президента Петра - ред.) Порошенко, заявил об открытии уголовного дела по подозрению в государственной измене, что будут вызваны на допрос журналисты и собственник канала", - сказал Медведчук в эфире украинского телеканала NewsOne во вторник.

По его мнению, Зеленский пытается лишить лицензии телеканал NewsOne и ввести санкции за попытку наладить связь между странами, но не принимает никаких мер по отношению к националистам, которые угрожали сотрудникам СМИ.

"То есть все репрессии в одном направлении – против телеканала. А нет, чтобы подумать о том, как эти репрессии направить против тех, кто вчера пикетировал ваш канал, пытался его поджечь и так далее. Очередное заявление президента в соцсетях по поводу телемоста вызвало и удивление, и настороженность", - добавил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Зеленский накануне назвал телемост между Украиной и РФ дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом, направленным на "разделение страны на два лагеря".

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.