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РИА Новости
Туризм

Турция ожидает около 250 тысяч полицейских из России

Вчера, 20:17
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПляж одного из курортов Антальи
Пляж одного из курортов Антальи
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Турция ожидает около 250 тысяч российских полицейских и их семей на курортах с августа этого года, после снятия запрета для сотрудников МВД России на поездки в страну, сообщает Daily News.
Как рассказал глава Средиземноморской туристической ассоциации (АКТОВ) Эркан Ягчи, пик посещаемости силовиками из России турецких курортов придется на вторую половину августа, так как сотрудники МВД сейчас только начинают планировать свой отпуск и пересматривать планы в связи с открытием нового направления.
Российской полиции было запрещено выезжать за границу в 2014 году, когда МИД России опубликовал список из 116 стран, не рекомендуемых для поездок.
Однако 22 июня 2019 года министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ, разрешающий российской полиции проводить ежегодный отпуск в Турции и Таиланде.
Эркан Яги также сообщил, что в этом году Турцию посетит около 52 миллионов иностранных туристов, а доходы от отрасли могут составить около 35 миллиардов долларов.
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