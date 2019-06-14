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РИА Новости

Сотрудникам МВД разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

10:13
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкШезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сотрудникам МВД разрешили выезжать в Турцию и Таиланд, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Указ об исключении этих стран из списка не рекомендованных для посещения подписал глава министерства Владимир Колокольцев.
С 2014 года полицейским и сотрудникам других силовых ведомств не рекомендовалось выезжать в 116 стран.
Перечень был опубликован министерством иностранных дел, в дальнейшем он несколько раз корректировался.
Недавно тем, кто работает в МВД, разрешили посещать Китай, Кубу, Вьетнам, Казахстан и некоторые страны СНГ.
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7 июня, 10:07
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ТуризмИрина ВолкМВД РоссииМВД РФВладимир КолокольцевТурцияРоссияВ мире
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