Сотрудникам МВД разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье. Архивное фото

Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сотрудникам МВД разрешили выезжать в Турцию и Таиланд, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Указ об исключении этих стран из списка не рекомендованных для посещения подписал глава министерства Владимир Колокольцев.

С 2014 года полицейским и сотрудникам других силовых ведомств не рекомендовалось выезжать в 116 стран.

Перечень был опубликован министерством иностранных дел, в дальнейшем он несколько раз корректировался.

Недавно тем, кто работает в МВД, разрешили посещать Китай, Кубу, Вьетнам, Казахстан и некоторые страны СНГ.