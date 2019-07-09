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РИА Новости

Посольство России в Таллине осудило планы восстановить памятник эсэсовцам

Вчера, 18:39
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© Фото : страница посольства России в Эстонии в FacebookЗдание посольства РФ в Эстонии
Здание посольства РФ в Эстонии
© Фото : страница посольства России в Эстонии в Facebook
Здание посольства РФ в Эстонии. Архивное фото
ТАЛЛИН, 9 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Таллине осудило намерение представителей Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) восстановить в поселке Лихула скандально известный памятник легионерам 20-й эстонской дивизии "Ваффен-СС", который был демонтирован в 2004 году, говорится в распространенном во вторник заявлении российской дипмиссии.
Ранее спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас и ряд его однопартийцев поддержали идею возвращения в Лихула скандально известного памятника.
"Посольство решительно осуждает подобные провокации как оскорбление памяти всех погибших в борьбе с фашистской нечистью на эстонской земле", - говорится в заявлении.
Посольство уже не раз высказывало озабоченность по поводу периодически предпринимаемых в Эстонии попыток прославления бывших военнослужащих "Ваффен-СС". О необходимости борьбы с героизацией нацизма говорится в ежегодных резолюциях Генассамблеи ООН, принимаемых абсолютным большинством стран, входящих в эту всемирную организацию.
Мстислав Русаков
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"Особо кощунственными выглядят попытки героизации бывших эсэсовцев в Эстонии в год, когда отмечается 75-летие ее освобождения от немецко-фашистских захватчиков... Среди десятков тысяч бойцов Красной армии, погибших в ходе сражений на эстонской земле, было немало эстонцев, не пожалевших своей жизни, изгоняя гитлеровцев из своих родных мест",- отмечает посольство.
Впервые памятник с изображением солдата в форме СС в 2002 году был установлен в городе Пярну, но вскоре демонтирован после ряда протестов. В августе 2004 года памятник был установлен в местечке Лихула по инициативе и на средства эстонских общественных организаций участников Второй мировой войны, воевавших на стороне фашистской Германии.
Однако под давлением мировой общественности правительство тогдашнего премьера Юхана Партса было вынуждено 2 сентября того же года демонтировать монумент. Затем памятник был отправлен в Музей борьбы за свободу в поселок Лагеди под Таллином.
В сентябре 2018 года EKRE провела памятное мероприятие в Лихула у копии памятника эстонцам, воевавшим во Второй мировой войне на стороне фашистской Германии, в честь очередной годовщины его демонтажа в 2004 году. Как отмечали организаторы, копия памятника была установлена только на время мероприятия. МИД РФ тогда выразил возмущение воссозданием в Эстонии памятника эстонским легионерам СС
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