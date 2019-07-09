Посольство России в Таллине осудило планы восстановить памятник эсэсовцам

ТАЛЛИН, 9 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Таллине осудило намерение представителей Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) восстановить в поселке Лихула скандально известный памятник легионерам 20-й эстонской дивизии "Ваффен-СС", который был демонтирован в 2004 году, говорится в распространенном во вторник заявлении российской дипмиссии.

Ранее спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас и ряд его однопартийцев поддержали идею возвращения в Лихула скандально известного памятника.

"Посольство решительно осуждает подобные провокации как оскорбление памяти всех погибших в борьбе с фашистской нечистью на эстонской земле", - говорится в заявлении.

Посольство уже не раз высказывало озабоченность по поводу периодически предпринимаемых в Эстонии попыток прославления бывших военнослужащих "Ваффен-СС". О необходимости борьбы с героизацией нацизма говорится в ежегодных резолюциях Генассамблеи ООН, принимаемых абсолютным большинством стран, входящих в эту всемирную организацию.

"Особо кощунственными выглядят попытки героизации бывших эсэсовцев в Эстонии в год, когда отмечается 75-летие ее освобождения от немецко-фашистских захватчиков... Среди десятков тысяч бойцов Красной армии, погибших в ходе сражений на эстонской земле, было немало эстонцев, не пожалевших своей жизни, изгоняя гитлеровцев из своих родных мест",- отмечает посольство.

Впервые памятник с изображением солдата в форме СС в 2002 году был установлен в городе Пярну, но вскоре демонтирован после ряда протестов. В августе 2004 года памятник был установлен в местечке Лихула по инициативе и на средства эстонских общественных организаций участников Второй мировой войны, воевавших на стороне фашистской Германии.

Однако под давлением мировой общественности правительство тогдашнего премьера Юхана Партса было вынуждено 2 сентября того же года демонтировать монумент. Затем памятник был отправлен в Музей борьбы за свободу в поселок Лагеди под Таллином.