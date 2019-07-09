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РИА Новости

Путин назвал русских и украинцев одной нацией

Вчера, 18:32
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что русские и украинцы по сути являются одной нацией - у них общая история и религиозная принадлежность, эту общность народов можно было бы использовать как конкурентное преимущество, и рано или поздно "здравый смысл восторжествует" и начнется сближение.
"Я, например, считаю, что русские и украинцы – это вообще один народ. По сути, это одна нация", - сказал Путин в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), который был показан на фестивале в итальянской Таормине.
Он напомнил, что когда земли, которые являются ядром сегодняшней Украины, присоединялись к России, в основе этого процесса лежала "религиозная принадлежность". "Все были православными и называли себя русскими. И они не хотели быть частью католического мира, куда их подтаскивала Польша", - отметил российский лидер.
Путин добавил, что отдает себе отчет в том, что "со временем идентичность этой части России как-то определилась, и люди имеют на это право", но в основе отношений народов лежит огромное количество связей.
Президент России Владимир Путин
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"При этом если часть людей, которые проживают, значительная часть на Украине считает сегодня, что они должны подчеркивать... свою идентичность, бороться за это, у нас в России никто против этого ничего не имеет. Я тоже. Но просто имея в виду, что у нас много общего, мы можем использовать это как конкурентное преимущество при определенных интеграционных процессах", - заметил Путин.
По его мнению, "это совершенно очевидный факт", однако сегодняшние власти Украины "этого явно не хотят".
"Но я думаю, что здравый смысл восторжествует, и в конечном итоге все-таки мы придем к состоянию, о котором я сказал – сближение неизбежно", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 18:09
Путин заявил Стоуну, что сближение России с Украиной неизбежно
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Ситуация на УкраинеОливер СтоунВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Была когда-то одна нация, вместе с казахами, грузинами и даже прибалтами, да вся вышла. Ничто в мире не является вечным и нации в том числе. ВВП пора избавляться от пагубных заблуждение - в одну и ту же реку нельзя войти дважды.
9 июля, 18:36
Доктор Тарр
10001013
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