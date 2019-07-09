Путин назвал русских и украинцев одной нацией

Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что русские и украинцы по сути являются одной нацией - у них общая история и религиозная принадлежность, эту общность народов можно было бы использовать как конкурентное преимущество, и рано или поздно "здравый смысл восторжествует" и начнется сближение.

"Я, например, считаю, что русские и украинцы – это вообще один народ. По сути, это одна нация", - сказал Путин в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), который был показан на фестивале в итальянской Таормине.

Он напомнил, что когда земли, которые являются ядром сегодняшней Украины, присоединялись к России, в основе этого процесса лежала "религиозная принадлежность". "Все были православными и называли себя русскими. И они не хотели быть частью католического мира, куда их подтаскивала Польша", - отметил российский лидер.

Путин добавил, что отдает себе отчет в том, что "со временем идентичность этой части России как-то определилась, и люди имеют на это право", но в основе отношений народов лежит огромное количество связей.

"При этом если часть людей, которые проживают, значительная часть на Украине считает сегодня, что они должны подчеркивать... свою идентичность, бороться за это, у нас в России никто против этого ничего не имеет. Я тоже. Но просто имея в виду, что у нас много общего, мы можем использовать это как конкурентное преимущество при определенных интеграционных процессах", - заметил Путин.

По его мнению, "это совершенно очевидный факт", однако сегодняшние власти Украины "этого явно не хотят".