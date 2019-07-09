Путин заявил, что пропаганда Киева осложняет отношения России и Украины

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пропаганда действующих властей на Украине, выставляющая Россию виновницей трагических событий, осложняет отношения двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер констатировал, что "отношения на сегодняшний день непростые, и это спровоцировано вот этими тяжелыми событиями, связанными с госпереворотом".

"И вторая часть этой истории – это пропаганда действующих властей на сегодняшней Украине, которая выставляет Россию виновницей всех последовавших за этим трагических событий", - сказал Путин в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), который был показан на фестивале в итальянской Таормине.