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РИА Новости

Путин заявил, что пропаганда Киева осложняет отношения России и Украины

Вчера, 18:16
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пропаганда действующих властей на Украине, выставляющая Россию виновницей трагических событий, осложняет отношения двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер констатировал, что "отношения на сегодняшний день непростые, и это спровоцировано вот этими тяжелыми событиями, связанными с госпереворотом".
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 18:09
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"И вторая часть этой истории – это пропаганда действующих властей на сегодняшней Украине, которая выставляет Россию виновницей всех последовавших за этим трагических событий", - сказал Путин в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), который был показан на фестивале в итальянской Таормине.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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