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РИА Новости

Путин заявил Стоуну, что сближение России с Украиной неизбежно

Вчера, 18:09
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сближение России с Украиной неизбежно, как неизбежно и строительство союзнических отношений между двумя странами, считает президент РФ Владимир Путин.
"Я думаю, это неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно", - сказал Путин в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), который был показан на фестивале в итальянской Таормине.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 18:16
Путин заявил, что пропаганда Киева осложняет отношения России и Украины
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Ситуация на УкраинеОливер СтоунВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Конечно неизбежно, как и с любой другой страной (например, США), но лет эдак через 30-50))). Если конечно Россия перестанет говорить "нас там нет"!
9 июля, 19:19
ДСДмитрий Стрелков
400029
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