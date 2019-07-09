Бабочки начали загадочным образом вымирать в США, заявляют ученые

"За бабочками сейчас наблюдают в основном в Европе, однако наши наблюдения на территории штата Огайо в целом показывают те же тренды, которые были зафиксированы в Испании, Британии и в Нидерландах. Скорость исчезновения бабочек, как и то, какие виды затронул этот процесс, оказались почти одинаковыми", — рассказывает Тайсон Уэпприч (Tyson Wepprich) из университета штата Орегон в Корваллисе (США).
"Важно понимать, что снижается численность самых распространенных видов. Это сильно нас беспокоит, так как их повсеместное исчезновение говорит о наличии общих экологических причин для резкого снижения в численности тех бабочек, которые были предположительно хорошо адаптированы для жизни по соседству с человеком. Они опыляют львиную долю растений или служат главным источником пропитания для птиц, и поэтому их вымирание сильно скажется на экосистемах", — заключает ученый.