Бабочки начали загадочным образом вымирать в США, заявляют ученые

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Численность бабочек на территории США загадочным образом сократилась примерно на треть за последние два десятка лет, причем их популяция уменьшается все быстрее и быстрее. Об этом пишут экологи в журнале . Численность бабочек на территории США загадочным образом сократилась примерно на треть за последние два десятка лет, причем их популяция уменьшается все быстрее и быстрее. Об этом пишут экологи в журнале PLoS One.

"За бабочками сейчас наблюдают в основном в Европе, однако наши наблюдения на территории штата Огайо в целом показывают те же тренды, которые были зафиксированы в Испании, Британии и в Нидерландах. Скорость исчезновения бабочек, как и то, какие виды затронул этот процесс, оказались почти одинаковыми", — рассказывает Тайсон Уэпприч (Tyson Wepprich) из университета штата Орегон в Корваллисе (США).

В последние годы ученые фиксируют стремительное сокращение численности домашних и диких пчел на всех обитаемых континентах, а также многих других насекомых, в том числе и бабочек. За последние пять-десять лет популяции диких пчел сократились на 25-30 процентов, а численность их домашних сородичей в США только за 2015 год уменьшилась вдвое.

Аналогичным образом, два года назад популяция знаменитых американских бабочек-монархов сократилась вдвое из-за мощнейших ураганов. По текущим прогнозам экологов, десятки их европейских кузин, в том капустницы, репницы и брюквенницы, полностью вымрут в определенных регионах Европы к середине текущего столетия.

Помимо человека и глобального потепления, пчелам и бабочкам угрожают новые вирусные инфекции и паразиты, а также гербициды и пестициды, меняющие поведение насекомых или их программу развития. Все это заставляет экологов и энтомологов активно наблюдать за тем, как меняется численность этих насекомых в ближайших окрестностях городов.

Уэпприч и его коллеги получили первые свидетельства того, что вымирание бабочек затронуло не только Старый Свет, но и Северную Америку, наблюдая на протяжении нескольких десятков лет за популяциями самых распространенных бабочек на севере США. В этом им помогли десятки добровольцев из штата Огайо, следивших за жизнью восьми десятков видов местных бабочек.

"Как правило, подобные проекты фокусируют свои усилия на редких или популярных бабочках, таких как данаиды-монархи. Наши добровольные помощники следили за всеми чешуекрылыми насекомыми, которые только попадались им на глаза. Это помогло раскрыть резкие сокращения в численности тех видов бабочек, которые раньше не находились под угрозой", — продолжает эколог.

Оказалось, что численность 75% видов чешуекрылых насекомых, обитающих на севере США, стабильно сокращается уже два десятка лет. Только в прошлом году численность самых распространенных разновидностей американских бабочек снизилась на 2%, а за последние 40 лет она упала на 45%, что в среднем больше, чем в Европе и в других уголках мира.