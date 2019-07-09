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РИА Новости

Путин: надо объединять усилия, а не переманивать таланты из Казахстана

Вчера, 17:46
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с журналистами в рамках II Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019
Президент РФ Владимир Путин общается с журналистами в рамках II Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Россия и Казахстан должны объединить усилия, чтобы увеличивать общую конкурентоспособность, переманивать таланты из соседней республики не надо, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами Уральского федерального университета.
"Когда я сказал, что надо переманивать талантливых людей в Россию, в принципе, действительно, так и надо делать, но из Казахстана не надо. Почему? Потому что с такими странами, как Казахстан, у нас должна быть другая задача: надо объединять усилия. Что эффективнее развивается в России, развивать в России, что эффективнее функционирует в Казахстане, надо делать в Казахстане. И объединять усилия в рамках межгосударственных связей", - сказал Путин, отвечая на вопрос о совместных российско-казахстанских грантах для талантливых студентов.
Президент России отметил, что сейчас в РФ учатся около 70 тысяч студентов из Казахстана.
"Только в прошлом году 150, по-моему, человек принято на бюджетной основе, то есть за счет российского бюджета, но по большому счету нам нужно и в таких странах, как Казахстан, развивать свою собственную промышленность, собственную науку. Компетенции новые передавать туда. И на этой базе увеличивать общую конкурентоспособность. Если мы дойдем до совместных грантов, это будет еще лучше. Пока первый шаг сделан, я даже не знал, с двух сторон гранты выдаются. Но если будут общие гранты, будет еще лучше, имея в виду те общие цели, которые перед нами стоят", - добавил Путин.
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Владимир ПутинРоссияКазахстанПолитика
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