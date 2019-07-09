Путин: надо объединять усилия, а не переманивать таланты из Казахстана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Россия и Казахстан должны объединить усилия, чтобы увеличивать общую конкурентоспособность, переманивать таланты из соседней республики не надо, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами Уральского федерального университета.

"Когда я сказал, что надо переманивать талантливых людей в Россию, в принципе, действительно, так и надо делать, но из Казахстана не надо. Почему? Потому что с такими странами, как Казахстан, у нас должна быть другая задача: надо объединять усилия. Что эффективнее развивается в России, развивать в России, что эффективнее функционирует в Казахстане, надо делать в Казахстане. И объединять усилия в рамках межгосударственных связей", - сказал Путин, отвечая на вопрос о совместных российско-казахстанских грантах для талантливых студентов.

Президент России отметил, что сейчас в РФ учатся около 70 тысяч студентов из Казахстана.