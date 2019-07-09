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РИА Новости

В ДНР прокомментировали слова Савченко о предвыборной агитации в республике

Вчера, 17:19
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
© РИА Новости / Стрингер
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Заявление депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко о желании проводить агитацию в рамках предвыборной кампании на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики является популизмом и провокацией, заявил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Александр Быкадоров.
Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, баллотируется в парламент в одномандатном избирательном округе в Донецкой области. Внеочередные выборы в Раду пройдут 21 июля. При этом на неподконтрольной Киеву территории голосование проводить не планируют.
Надежда Савченко
Вчера, 08:52
Савченко рассказала о планах посетить ДНР для предвыборной агитации
"Несмотря на то, что в народных республиках Донбасса не планируют проводить выборы в Верховную раду, Надежда Савченко заявила о намерении проводить предвыборную кампанию, в том числе, на территории ДНР... Это чистейший воды популизм, более того, еще и провокация, попытка набрать себе очки в предвыборной гонке на преступной войне, которую продолжает вести киевская власть - очень сомнительный политический ход", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, Быкадоров посоветовал украинским политикам, в том числе, и Савченко прекратить пиар и заняться реальным установлением мира. "Проводить агитацию за свою кандидатуру на выборы в Верховную раду на территории ДНР по меньшей мере странно. У нас есть свой высший законодательный орган, в который в прошлом году состоялись выборы. У нас свои законы, которые отличаются от украинских, зачем тогда на нашу территорию с агитацией едет депутат Украины?" - добавил Быкадоров.
Он пояснил, что возможность позиционировать себя в качестве миротворца-переговорщика для Савченко открывает позиция президента Украины Владимира Зеленского, который "не воспринимает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики как субъект переговоров".
Надежда Савченко перед началом церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде в Киеве
10 июня, 11:45
Зеленскому предложили лишить Савченко звания Героя Украины
В 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Как сообщал ее адвокат, бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко в письме к Савченко звал её в правительство. Кроме того, он обещал сделать все возможное, чтобы вернуть Савченко домой здоровой и живой как можно скорее, а также называл ее "символом свободы". В 2015 году Порошенко присвоил Савченко звание "Героя Украины". В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. В аэропорту Киева ее встречали многочисленные журналисты, сторонники и депутаты. У Савченко была высокая популярность на Украине. Она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
Однако уже в марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. В марте Савченко была арестована. По версии Генпрокуратуры Украины, она планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В апреле судьи Броварского районного суда Киевской области не успели продлить ей арест, после чего Савченко освободили из-под стражи.
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
2 июня, 04:04
Савченко рассказала, как Украина снова "проиграла бой" за Донбасс
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Ситуация на УкраинеДНРНадежда СавченкоДонбассУкраинаВ мире
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