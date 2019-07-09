В Совфеде предложили ввести "охранный ордер" для защиты от бытового насилия

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Защитить россиянок от бытового насилия помогла бы такая мера, как "охранный ордер", заявила РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Так она прокомментировала первое решение ЕСПЧ по делу о бытовом насилии в России — суд постановил выплатить 20 тысяч евро россиянке, которую власти не смогли защитить "от повторного насилия в семье, включая нападения, похищения, преследования и угрозы".

По мнению Рукавишниковой, это решение свидетельствует о явных пробелах в российском законодательстве в этой сфере.

Она считает, что восполнить эти пробелы мог бы так называемый "охранный ордер", запрещающий виновным в насилии приближаться к жертве и предусматривающий тюремное наказание, если запрет не исполняется.

"Такая инициатива в Госдуме, и надо к этому возвращаться и принимать закон", — подчеркнула сенатор.

Вместе с тем Рукавишникова отметила, что эффективной профилактике домашнего насилия зачастую препятствуют сами жертвы, которые после примирения с обидчиками забирают из полиции заявления о побоях.