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РИА Новости

"Тамаду заказывали?" В Сети высмеяли "задорное" выступление Порошенко

Вчера, 16:48
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео выступления бывшего президента Украины Петра Порошенко перед избирателями в Прикарпатье, во время которого он попытался агитировать собравшихся в нестандартной манере.
На кадрах видно, как лидер "Европейской солидарности", выступая на сцене, обращается к публике с лозунгами, а затем пытается ее раззадорить и заставить повторять за ним.
"Давайте проверим! Еще раз! Армия! Йес! Нет-нет! Еще раз! Армия! Йес! Вера! Йес! Язык! Йес! Армия! Язык! Вера! Йес! Йес! Йес!" — скандирует Порошенко, размахивая руками.
Пользователи соцсетей не оценили подобной активности и заметили, что политик старательно выставляет себя на посмешище.
"Тамаду заказывали?" — пишет @Teritory_dumki.
"Тем временем с приближением выборов маразм крепчает…" — добавил Sergiy Voitsekhovskyi.
"Как говорят, вылечим и этого", — поиронизировала Ket Neosaygna.
"Ни один президент еще так не позорился после окончания полномочий", — заключила Lena Ilchenko.
В мае новый президент страны Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Они пройдут по смешанной системе: половину депутатского корпуса (225 человек) изберут по партийным спискам, половину — в мажоритарных округах.
По данным на начало июля, партия Порошенко удерживает лидерство в парламентском антирейтинге — за нее не готовы голосовать более 44 процентов избирателей.
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