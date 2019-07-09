СК возбудил уголовное дело по факту десяти отравлений в ресторане Белгорода

ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 10 посетителей и повара одного из ресторанов Белгорода, сообщила во вторник РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Елена Козырева.

Ранее сообщалось, что 31 мая и 1 июня 2019 года после употребления пищи в одном из ресторанов Белгорода или заказа оттуда еды на дом с признаками отравления в больницу обратились 10 белгородцев и повар. СК начал проверку обстоятельств произошедшего.

"Возбуждено уголовное дело по статье 238 (УК РФ) - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Отравление было, и для того, чтобы установить все причины и следствия, мы возбудили дело", - сказала собеседница агентства.

Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.