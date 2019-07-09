Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T16:46Z
https://ria.ru/20190709/1556356582.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

СК возбудил уголовное дело по факту десяти отравлений в ресторане Белгорода

Вчера, 16:46
19
ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 10 посетителей и повара одного из ресторанов Белгорода, сообщила во вторник РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Елена Козырева.
Ранее сообщалось, что 31 мая и 1 июня 2019 года после употребления пищи в одном из ресторанов Белгорода или заказа оттуда еды на дом с признаками отравления в больницу обратились 10 белгородцев и повар. СК начал проверку обстоятельств произошедшего.
"Возбуждено уголовное дело по статье 238 (УК РФ) - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Отравление было, и для того, чтобы установить все причины и следствия, мы возбудили дело", - сказала собеседница агентства.
Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
Козырева не исключила, что пострадавших в результате отравления окажется больше.
1 июля, 14:11
В Петербурге почти 30 человек госпитализировали после отравления шаурмой
000000
Обсудить 0
Елена КозыреваСледственный комитет РФБелгородОбщество
Рекомендуем
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
В Югре более семи миллиардов рублей направили на расселение аварийных домов
РИА
Новости
Вид на Ростов-на Дону
На развитие промышленности Дона за 4 года направили 52 млрд рублей
Поврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка
В Приангарье развернули пункты для восстановления документов на оружие
Полицейские во время уличных беспорядков в Париже
Полиция применила газ против протестующих в Анкаре, сообщают СМИ
Лента
новостей
При пожаре в Волгоградской области погибла женщина
Московская городская избирательная комиссия
Мосгоризбирком рассказал о процедуре проверки подписей кандидатов в МГД
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
Путин: процесс вывода лекарственных препаратов на рынок забюрократизирован
Виктор Карамышев
ГД прекратила полномочия депутата Карамышева после назначения мэром Курска
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков обсудил СВПД с представителями Британии, Франции и Германии
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик на заседании Кабинета министров Украины в Киеве
Главу Минэнерго Украины заподозрили в незаконном декларировании доходов
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
СБУ продолжит расследование против NewsOne, несмотря на отмену телемоста
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
Путин обещал проработать ускоренный вывод изотопных препаратов на рынок
Пражская весна в Чехословакии
Правительство Чехии одобрило учреждение Дня памяти о событиях 1968 года
Офицер Совместного центра контроля и координации фиксирует повреждения гаражей в результате артобстрела Горловки. 8 июля 2019
В ДНР сообщили о гибели одного человека за сутки из-за обстрелов
Зона выдачи багажа в зале прилета терминала D международного аэропорта Шереметьево
ГП назвала меры по улучшению ситуации с выдачей багажа в Шереметьево
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
23:46Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
23:45Министр ВМС США Спенсер временно возглавит Пентагон, сообщили СМИ
Лента новостейМолния