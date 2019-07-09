Глава Кубани пообещал принять всех туристов, планировавших отпуск в Грузии

КРАСНОДАР, 9 июл — РИА Новости. Курорты Краснодарского края смогут принять всех, у кого "сорвался" отпуск в Грузии, в регионе всегда рады туристу из любой точки планеты, гостеприимство жителей края не зависит от места проживания гостей, заявил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Прекращение авиасообщения между Россией и Грузией – не повод для туристов отказываться от запланированного отпуска. Курорты Краснодарского края смогут принять всех, у кого "сорвался" отпуск в Грузии. Наш край готов предложить не только отдых на побережье, но и в горах, развлекательную и культурную программы", - сказал Кондратьев. Он добавил, что Краснодарский край славится культурно-познавательным и олимпийским туризмом.

"Вино – вообще отдельная тема. Поездка к нам в регион – это прекрасный повод попробовать кубанские вина и посетить наши местные винодельни. Наше вино получило признание на престижных винодельческих дегустационных конкурсах мира. Кроме того, мы развиваем различные винные туры, которые дают возможность туристам убедиться в качестве кубанского вина", - отметил губернатор.

Он напомнил, что свои "винные маршруты" гостям региона предлагают посетить "Абрау-Дюрсо", "Лефкадия", "Фанагория", "Кубань-Вино" и "Саук Дере".

"Ну, а кто ехал в Грузию пить "Боржоми" уверен, оценят минеральную воду Горячего Ключа. Это один из старейших бальнеологических курортов на юге страны. Минеральными водами и грязями здесь лечат десятки болезней. При этом на наших курортах всегда рады туристу из любой точки планеты, наше гостеприимство не зависит от места проживания гостя", - заверил глава края.