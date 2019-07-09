Глава Кубани пообещал принять всех туристов, планировавших отпуск в Грузии

КРАСНОДАР, 9 июл — РИА Новости. Курорты Краснодарского края смогут принять всех, у кого "сорвался" отпуск в Грузии, в регионе всегда рады туристу из любой точки планеты, гостеприимство жителей края не зависит от места проживания гостей, заявил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Прекращение авиасообщения между Россией и Грузией – не повод для туристов отказываться от запланированного отпуска. Курорты Краснодарского края смогут принять всех, у кого "сорвался" отпуск в Грузии. Наш край готов предложить не только отдых на побережье, но и в горах, развлекательную и культурную программы", - сказал Кондратьев. Он добавил, что Краснодарский край славится культурно-познавательным и олимпийским туризмом.
"Вино – вообще отдельная тема. Поездка к нам в регион – это прекрасный повод попробовать кубанские вина и посетить наши местные винодельни. Наше вино получило признание на престижных винодельческих дегустационных конкурсах мира. Кроме того, мы развиваем различные винные туры, которые дают возможность туристам убедиться в качестве кубанского вина", - отметил губернатор.
Он напомнил, что свои "винные маршруты" гостям региона предлагают посетить "Абрау-Дюрсо", "Лефкадия", "Фанагория", "Кубань-Вино" и "Саук Дере".
"Ну, а кто ехал в Грузию пить "Боржоми" уверен, оценят минеральную воду Горячего Ключа. Это один из старейших бальнеологических курортов на юге страны. Минеральными водами и грязями здесь лечат десятки болезней. При этом на наших курортах всегда рады туристу из любой точки планеты, наше гостеприимство не зависит от места проживания гостя", - заверил глава края.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.