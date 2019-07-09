Путин выступил против санкций в отношении Грузии

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.

"<...> Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу", — сказал глава государства журналистам.

Ранее с инициативой применить ограничительные меры выступила Госдума. После высказывания президента там заявили, что пока не планируют отзывать заявление о санкциях. В свою очередь в кабмине сказали, что уже ознакомились с документом, но обращают внимание на мнение Путина.

Президент также прокомментировал идею о возбуждении дела против оскорбившего его грузинского журналиста.

"Много чести — возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть вещает дальше", — отметил российский лидер.

Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. Недавно в Грузии начались антиправительственные и антироссийские акции протеста, что привело к приостановке авиасообщения между странами.

В воскресенье телеведущий грузинского канала "Рустави-2" Георгий Габуния в своей авторской программе разразился нецензурной бранью в адрес российского президента и его родителей.

Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, а также президент, премьер и МИД республики.

В Москве произошедшее назвали беспрецедентной по низости выходкой и открытой провокацией грузинских радикальных сил. В МИД заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.