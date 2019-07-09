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РИА Новости

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Вчера, 15:35
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.

"<...> Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу", — сказал глава государства журналистам.

Ранее с инициативой применить ограничительные меры выступила Госдума. После высказывания президента там заявили, что пока не планируют отзывать заявление о санкциях. В свою очередь в кабмине сказали, что уже ознакомились с документом, но обращают внимание на мнение Путина.
Президент также прокомментировал идею о возбуждении дела против оскорбившего его грузинского журналиста.
"Много чести — возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть вещает дальше", — отметил российский лидер.
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В воскресенье телеведущий грузинского канала "Рустави-2" Георгий Габуния в своей авторской программе разразился нецензурной бранью в адрес российского президента и его родителей.
Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, а также президент, премьер и МИД республики.
В Москве произошедшее назвали беспрецедентной по низости выходкой и открытой провокацией грузинских радикальных сил. В МИД заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Грузии обострились "русофобские припадки", а государство не хочет приструнить "экстремистски настроенных молодчиков".
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СанкцииРоссияГрузияПолитика
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Руслан Тлеуж
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и.игорь .
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