Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Государственная дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.

В заявлении уточняется, что меры могут коснуться поставок вина и газированной воды, а также финансовых и внешнеэкономических операций, туристической деятельности и ввозных таможенных пошлин.

Поводом послужили "непрекращающиеся антироссийские провокации", подчеркивается, что открытые выпады радикальных грузинских сил ведут к дальнейшей деградации двусторонних отношений.

В случае принятия ограничения будут носить временный характер и применяться "независимо от других мер, направленных на защиту интересов России, обеспечение безопасности страны, а также на защиту прав и свобод ее граждан".

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, ради уважительного отношения к России можно "пожертвовать вином".

"Когда есть возможность попробовать грузинское вино, я не отказываюсь, но думаю, что я и мои близкие обойдемся без грузинских вин и без грузинских вод. У нас замечательные вина в России, рекомендую вам", — заявил он журналистам.

Накануне Володин также напомнил, что Россия занимает первое место по объему денежных переводов в Грузию, который за 2018 год составил 641 миллион долларов. Кроме того, почти треть турпотока в страну обеспечивала до недавнего времени именно Россия.

Обострение российско-грузинских отношений

Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. Недавно в Грузии начались антиправительственные и антироссийские акции протеста, что привело к прекращению авиасообщения между странами.

В воскресенье телеведущий грузинского канала "Рустави-2" Георгий Габуния в своей авторской программе разразился нецензурной бранью в адрес российского президента и его родителей.

Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, а также президент, премьер и МИД республики.

В Москве произошедшее назвали беспрецедентной по низости выходкой и открытой провокацией грузинских радикальных сил. В МИД заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.