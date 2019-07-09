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РИА Новости

Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии

Вчера, 13:03
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПокупатель берет минеральную воду "Боржоми" с полки супермаркета
Покупатель берет минеральную воду Боржоми с полки супермаркета
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Государственная дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
В заявлении уточняется, что меры могут коснуться поставок вина и газированной воды, а также финансовых и внешнеэкономических операций, туристической деятельности и ввозных таможенных пошлин.
Поводом послужили "непрекращающиеся антироссийские провокации", подчеркивается, что открытые выпады радикальных грузинских сил ведут к дальнейшей деградации двусторонних отношений.
В случае принятия ограничения будут носить временный характер и применяться "независимо от других мер, направленных на защиту интересов России, обеспечение безопасности страны, а также на защиту прав и свобод ее граждан".
По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, ради уважительного отношения к России можно "пожертвовать вином".

"Когда есть возможность попробовать грузинское вино, я не отказываюсь, но думаю, что я и мои близкие обойдемся без грузинских вин и без грузинских вод. У нас замечательные вина в России, рекомендую вам", — заявил он журналистам.

Накануне Володин также напомнил, что Россия занимает первое место по объему денежных переводов в Грузию, который за 2018 год составил 641 миллион долларов. Кроме того, почти треть турпотока в страну обеспечивала до недавнего времени именно Россия.
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Обострение российско-грузинских отношений

Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. Недавно в Грузии начались антиправительственные и антироссийские акции протеста, что привело к прекращению авиасообщения между странами.
В воскресенье телеведущий грузинского канала "Рустави-2" Георгий Габуния в своей авторской программе разразился нецензурной бранью в адрес российского президента и его родителей.
Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, а также президент, премьер и МИД республики.
В Москве произошедшее назвали беспрецедентной по низости выходкой и открытой провокацией грузинских радикальных сил. В МИД заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Грузии обострились "русофобские припадки", а государство не хочет приструнить "экстремистски настроенных молодчиков".
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Скандал вокруг "Рустави 2"Госдума РФГрузияВ мире
Популярные комментарии
Давно пора ввести санкции, не допустимо так оскорблять как президента так и весь народ. Надо отвечать за свои поступки по взрослому.
9 июля, 13:25
ДЮДенис Юрченко
19010013
давно пора применить в отношении Грузии специальных экономических мер, да и на другие страны то же, а то у них русофобство стало приоритетом
9 июля, 13:05
Спиральтист ...
16310005
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