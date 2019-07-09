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РИА Новости

Путин: вместо дискуссии по климату часто наблюдается откровенный популизм

Вчера, 15:35
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Вместо разговора по существу по проблемам экологии и климата в мире отмечается откровенный популизм, спекуляции и мракобесие, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Эти вопросы, на наш взгляд, требуют глубокой и содержательной дискуссии. Однако вместо разговора по существу по глобальной экологической и климатической повестке мы часто, к сожалению, наблюдаем откровенный популизм, спекуляции, а порой и, я не побоюсь этого слова, просто мракобесия", - заявил Путин на пленарной сессии 2-го Глобального саммита по производству и индустриализации.
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По словам российского лидера, "доходит до того, что мир заставляют отказаться от прогресса, что в лучшем случае позволит законсервировать ситуацию, кстати говоря, создать локальное благополучие для избранных".
Он подчеркнул, что сейчас миллионы людей на планете не имеют доступа к чистой воде, образованию и другим плодам цивилизации. "Такая архаика - это, конечно, путь в никуда, это путь только к новым конфликтам.
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