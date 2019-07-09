Лавров пожелал Зеленскому избавиться от наследия Порошенко

ВЫСОКИЕ ТАТРЫ (Словакия), 9 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожелал новому президенту Украины и новому правительству избавиться от наследия режима экс-президента Украины Петра Порошенко, который саботировал выполнение Минских договоренностей.

"В нынешних условиях такие дискуссии особенно важны, особенно актуальны, потому что военно-политическая ситуация в Евроатлантике выглядит по целому ряду аспектов гораздо более напряженной, выглядит хуже, чем в годы холодной войны, и началось это не вчера, надо в этом отдавать себе отчет. Двадцать лет назад НАТО в нарушение Хельсинского заключительного акта, в нарушение устава ООН, без санкций Совета Безопасности бомбили Югославию. Пять лет назад наши западные коллеги открыто вмешались во внутренние дела Украины, спровоцировали государственный переворот, привели к власти национал-радикалов. И на пространстве ОБСЕ появился еще один конфликт - на Донбассе ", - сказал Лавров, выступая на неформальной встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Словакии.

По словам Лаврова, в вопросе разрешения конфликта в Донбассе украинские власти ведут себя противоречиво.

"Все эти пять лет конфликт не мог решаться из-за того, что режим Порошенко категорически саботировал выполнение Минских договоренностей, поэтому мы желаем новому президенту и новому правительству, которое будет сформировано на Украине после выборов в парламент, желаем поскорее избавиться от наследия режима Порошенко и внимательно следим, конечно, за тем, как комментирует руководство Украины нынешнюю ситуацию, заявления противоречивые: с одной стороны, вроде бы, они говорят, что будут выполнять полностью Минские договоренности, с другой стороны, что не будут вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Это противоречие, безусловно, потому что прямой диалог - это суть Минских договоренностей. Посмотрим", - добавил он.