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РИА Новости

Лавров пожелал Зеленскому избавиться от наследия Порошенко

Вчера, 15:33
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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ВЫСОКИЕ ТАТРЫ (Словакия), 9 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожелал новому президенту Украины и новому правительству избавиться от наследия режима экс-президента Украины Петра Порошенко, который саботировал выполнение Минских договоренностей.
"В нынешних условиях такие дискуссии особенно важны, особенно актуальны, потому что военно-политическая ситуация в Евроатлантике выглядит по целому ряду аспектов гораздо более напряженной, выглядит хуже, чем в годы холодной войны, и началось это не вчера, надо в этом отдавать себе отчет. Двадцать лет назад НАТО в нарушение Хельсинского заключительного акта, в нарушение устава ООН, без санкций Совета Безопасности бомбили Югославию. Пять лет назад наши западные коллеги открыто вмешались во внутренние дела Украины, спровоцировали государственный переворот, привели к власти национал-радикалов. И на пространстве ОБСЕ появился еще один конфликт - на Донбассе ", - сказал Лавров, выступая на неформальной встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Словакии.
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По словам Лаврова, в вопросе разрешения конфликта в Донбассе украинские власти ведут себя противоречиво.
"Все эти пять лет конфликт не мог решаться из-за того, что режим Порошенко категорически саботировал выполнение Минских договоренностей, поэтому мы желаем новому президенту и новому правительству, которое будет сформировано на Украине после выборов в парламент, желаем поскорее избавиться от наследия режима Порошенко и внимательно следим, конечно, за тем, как комментирует руководство Украины нынешнюю ситуацию, заявления противоречивые: с одной стороны, вроде бы, они говорят, что будут выполнять полностью Минские договоренности, с другой стороны, что не будут вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Это противоречие, безусловно, потому что прямой диалог - это суть Минских договоренностей. Посмотрим", - добавил он.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Телеведущий Андрей Малахов
Вчера, 13:20
Малахов обратился к Зеленскому по поводу телемоста
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Ситуация на УкраинеСергей ЛавровВладимир ЗеленскийВ мире
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