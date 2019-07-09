Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T15:29Z
https://ria.ru/20190709/1556352288.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155633/93/1556339344_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_e08f965a7e630cb76502a9d334bcfb01.jpg
РИА Новости

Фирмы представили стартапы на питч-сессии в рамках GMIS на Урале

Вчера, 15:29
55
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS в Екатеринбурге
Участники Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS в Екатеринбурге
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Российские и зарубежные компании во вторник представили лучшие стартапы на питч-сессии в рамках второго Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге, сообщают организаторы.
"Пятнадцать лучших промышленных стартапов были представлены на питч-сессии Business Priority в рамках Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS-2019). Мероприятие прошло под девизом "Инновации меняют ландшафт будущего". Сессия состоялась при поддержке Фонда Росконгресс совместно с Фондом развития цифровой экономики в рамках проекта "Территория инноваций". Генеральным партнером питч-сессии выступила "Национальная инжиниринговая корпорация", - говорится в сообщении.
Так, директор и основатель российской компании Rf sens Василий Кислицын в ходе питч-сессии рассказал о беспроводной технологии, передает корреспондент РИА Новости. Компания Rf sens выпускает акустоволновые системы, которые дают новые возможности использования потенциала электросетей.
Заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Глобального саммита по производству и индустриализации. 28 июня 2019
28 июня, 16:29
На саммите GMIS в Екатеринбурге ждут более двух тысяч участников
"Внедрение этой технологии в индустрию энергетики осложняется тем, что нужны уникальные беспроводные сенсоры, которые выдерживают высокие технические напряжения в сотни тысяч вольт, высокие температуры и служат 30 лет. Проблема, которую мы решаем, - одна из значимых в энергетике. Дело в том, что для подключения все новых и новых потребителей к сети необходимо либо строить новые сети, что очень дорого, либо более эффективно использовать уже существующие сети", - сказал Кислицын.
По его словам, для того чтобы более эффективно использовать уже существующие сети, необходимо установить температурные сенсоры и гибко управлять пропускной мощностью электрических сетей.
Среди зарубежных стартапов были представлены Otago (Сингапур), занимающаяся преобразованием биомассы в энергию, и Sponsh (ЮАР), выпускающая специальную ткань для орошения пустынь.
Второй Глобальный саммит производства и индустриализации проходит в Екатеринбурге одновременно с X Международной промышленной выставкой "Иннопром". Инициативу проведения саммита GMIS в Екатеринбурге поддержал президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме-2018. Там же был подписан соответствующий меморандум между ЮНИДО, Минпромторгом России, Глобальной производственной организацией (GMOL), правительством Свердловской области и фондом Росконгресс.
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019.
Баннер Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS в Международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
Вчера, 12:15
В рамках GMIS определили лидеров окружного этапа премии "Экспортер года"
000000
Обсудить 0
ИННОПРОМ-2019Свердловская областьЭкономика
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Лента
новостей
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран — участниц ОБСЕ. 9 июля 2019
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Кадр из сериала Игра престолов
Недовольные фанаты мстят сценаристам "Игры престолов"
Вид города Анадырь
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
В Абхазии девять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
Атомная подводная лодка Комсомолец спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Самолет авиакомпании ЮТэйр в аэропорту Внуково
Boeing 737, летевший в Берлин, приземлился во "Внуково" из-за неисправности
Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова
Суд признал законность ареста экс-главы Раменского района Подмосковья
Предупреждающий знак о радиоактивности
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали сталкеров
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
23:46Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
Лента новостейМолния