Фирмы представили стартапы на питч-сессии в рамках GMIS на Урале

Участники Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Российские и зарубежные компании во вторник представили лучшие стартапы на питч-сессии в рамках второго Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге, сообщают организаторы.

"Пятнадцать лучших промышленных стартапов были представлены на питч-сессии Business Priority в рамках Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS-2019). Мероприятие прошло под девизом "Инновации меняют ландшафт будущего". Сессия состоялась при поддержке Фонда Росконгресс совместно с Фондом развития цифровой экономики в рамках проекта "Территория инноваций". Генеральным партнером питч-сессии выступила "Национальная инжиниринговая корпорация", - говорится в сообщении.

Так, директор и основатель российской компании Rf sens Василий Кислицын в ходе питч-сессии рассказал о беспроводной технологии, передает корреспондент РИА Новости. Компания Rf sens выпускает акустоволновые системы, которые дают новые возможности использования потенциала электросетей.

"Внедрение этой технологии в индустрию энергетики осложняется тем, что нужны уникальные беспроводные сенсоры, которые выдерживают высокие технические напряжения в сотни тысяч вольт, высокие температуры и служат 30 лет. Проблема, которую мы решаем, - одна из значимых в энергетике. Дело в том, что для подключения все новых и новых потребителей к сети необходимо либо строить новые сети, что очень дорого, либо более эффективно использовать уже существующие сети", - сказал Кислицын.

По его словам, для того чтобы более эффективно использовать уже существующие сети, необходимо установить температурные сенсоры и гибко управлять пропускной мощностью электрических сетей.

Среди зарубежных стартапов были представлены Otago (Сингапур), занимающаяся преобразованием биомассы в энергию, и Sponsh (ЮАР), выпускающая специальную ткань для орошения пустынь.

Второй Глобальный саммит производства и индустриализации проходит в Екатеринбурге одновременно с X Международной промышленной выставкой "Иннопром". Инициативу проведения саммита GMIS в Екатеринбурге поддержал президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме-2018. Там же был подписан соответствующий меморандум между ЮНИДО, Минпромторгом России, Глобальной производственной организацией (GMOL), правительством Свердловской области и фондом Росконгресс.