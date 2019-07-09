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РИА Новости

Суд признал законным арест Навального из-за несанкционированной акции

Вчера, 15:21
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Алексея Навального на 10 суток за участие в несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня после того, как московские власти согласовали проведение акции в другой день, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение Хорошевского районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - огласила решение судья.
Хорошевский районный суд 1 июля признал Навального виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного часть 8 статьи 20.2 КоАП (Повторное нарушение установленного порядка проведения митинга). Санкция статьи предусматривает штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 200 часов, арест до 30 суток.
Согласно протоколу, Навальный "в составе группы граждан численностью не менее 700 человек принял участие в несогласованном мероприятии в форме шествия". В протоколе указано, что участники шествия создавали помехи функционированию объектов транспортной инфраструктуры (выходы и вестибюли станций метро, остановки наземного транспорта), а также мешали другим мероприятиям, организованным в честь Дня России.
Сам Навальный вину не признал.
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Как сообщили раннее в столичной полиции, в акции приняли участие 1,2 тысячи человек, 200 были задержаны. Власти Москвы к тому моменту уже согласовали проведение акции в другой день и призывали не участвовать в несанкционированной акции, организаторов предупредили об ответственности за проведение несанкционированного публичного мероприятия. Голунов не пошел на несанкционированную акцию, редакция "Медузы" предложила воздержаться от несанкционированных мероприятий.
Согласованная властями Москвы акция в поддержку Голунова прошла 16 июня на проспекте Академика Сахарова. По данным МВД, в ней участвовали около 1,6 тысячи человек. Митинг завершился принятием резолюции с просьбой провести тщательную проверку дела Голунова, требованием пересмотреть приговоры по 228-й статье УК РФ в отношении журналистов, гражданских активистов и общественных деятелей, а также обращением к Генпрокуратуре для выработки регламента взаимоотношений силовых структур с журналистским сообществом.
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Алексей НавальныйРоссияПроисшествия
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