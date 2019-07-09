Деградация природы и климата в современном мире продолжается, заявил Путин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Деградация природы и климата в современном мире продолжается, и если ничего не предпринимать, технологическое развитие обострит эти вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Деградация природы и климата продолжается, и все острее дает о себе знать засухами, неурожаями, природными катаклизмами... Если ничего не предпринимать, то бурное технологическое развитие не сгладит, а напротив, обострит весь комплекс экологических вызовов, включая изменение климата и истощение ресурсов", - сказал Путин на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге.

Он добавил, что в России это чувствуется "наиболее остро".