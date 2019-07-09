Джабаров назвал метод подсчета голосов на ПА ОБСЕ первобытным

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Если бы в ходе Парламентской ассамблеи ОБСЕ использовались методы тайного голосования, результаты голосования по антироссийским резолюциям могли бы быть совершенно иными, заявил первый заместитель председателя Комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров.

Летняя сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе прошла в Люксембурге 4-8 июля. ПА ОБСЕ приняла ряд антироссийских резолюций, внесенных делегациями Украины и Грузии.

"Надо сказать, к сожалению большому, что американцы, конечно, умело руководят голосованием. Там же как идет голосование: поднимают специальные листы, считают. Первобытный метод подсчета голосов. И я в одном из комментариев говорил, что если бы на этих парламентских площадках были варианты тайного голосования, результаты были бы, я уверен, совершенно иные. Потому что когда мы выходили в кулуары, к нам подходили делегаты совершенно разных стран, которые даже не являются нашими друзьями, и говорили, что мы вашу позицию поддерживаем", - сказал Джабаров на пресс-конференции по итогам участия делегации СФ РФ в летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

По его мнению, представители делегации Украины также открыто оказывали давление на голосующих.

"А что касается украинской делегации, они прямо по головам считали, кто за них и против России. То есть, вот такое давление было оказано", - добавил депутат.

Он также отметил, что многие страны голосовали словно бы в команде со своими союзниками, и России, возможно, следует отчасти перенять этот опыт.