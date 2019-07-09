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РИА Новости

Македонский премьер сожалеет о словах про зависимость Сербии от России

Вчера, 14:41
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БЕЛГРАД, 9 июл – РИА Новости. Премьер Северной Македонии Зоран Заев заявил, что сожалеет о словах в разговоре с пранкерами из РФ про зависимость политики Сербии от России.
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) обнародовали запись, в которой они от лица экс-президента Украины Петра Порошенко общались с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым, а тот якобы согласился дать "взятку" патриарху Варфоломею за решение вопроса автокефалии Македонской православной церкви, они также обсуждали НАТО и ситуацию в Косово и Метохии.
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На специальной пресс-конференции во вторник журналисты спросили Заева, ожидает ли он реакции Белграда на упоминание в телефонном разговоре, что президент Сербии Александр Вучич якобы "находится под контролем руководства России".
"Сожалею, что… из-за невнимания можете сказать что-то, что в сущности обстоит не так. Определенность Сербии в отношении интеграции в ЕС ясна. Суть разговора не в этом, я никого не хочу оскорбить в этой части, но суть в том, что, действительно, сейчас очень заметно сотрудничество между Сербией и РФ", - отметил северомакедонский премьер. Трансляция пресс-конференции велась на официальном YouTube-канале правительства страны.
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Заев добавил, что "всю ночь прослушивал опубликованные записи разговоров" и не нашел в них признаков выдачи гостайны или угроз национальной безопасности. Он также указал, что на данном этапе никто из его сотрудников не понесет ответственности за разговор с пранкерами, и отметил, что в случае претензий третьих сторон готов принести извинения.
Экс-глава МИД Македонии, нынешний депутат от оппозиции Антонио Милошоски заявил во вторник, что телефонные разговоры между Заевым и российскими пранкерами являются крупным политическим скандалом, нарушением дипломатических правил и могут привести к отставке премьера и его министров.
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Владимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Александр ВучичЕвросоюзМИД МакедонииВ мире
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