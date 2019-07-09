Македонский премьер сожалеет о словах про зависимость Сербии от России

БЕЛГРАД, 9 июл – РИА Новости. Премьер Северной Македонии Зоран Заев заявил, что сожалеет о словах в разговоре с пранкерами из РФ про зависимость политики Сербии от России.

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) обнародовали запись , в которой они от лица экс-президента Украины Петра Порошенко общались с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым, а тот якобы согласился дать "взятку" патриарху Варфоломею за решение вопроса автокефалии Македонской православной церкви, они также обсуждали НАТО и ситуацию в Косово и Метохии.

На специальной пресс-конференции во вторник журналисты спросили Заева, ожидает ли он реакции Белграда на упоминание в телефонном разговоре, что президент Сербии Александр Вучич якобы "находится под контролем руководства России".

"Сожалею, что… из-за невнимания можете сказать что-то, что в сущности обстоит не так. Определенность Сербии в отношении интеграции в ЕС ясна. Суть разговора не в этом, я никого не хочу оскорбить в этой части, но суть в том, что, действительно, сейчас очень заметно сотрудничество между Сербией и РФ", - отметил северомакедонский премьер. Трансляция пресс-конференции велась на официальном YouTube-канале правительства страны.

Заев добавил, что "всю ночь прослушивал опубликованные записи разговоров" и не нашел в них признаков выдачи гостайны или угроз национальной безопасности. Он также указал, что на данном этапе никто из его сотрудников не понесет ответственности за разговор с пранкерами, и отметил, что в случае претензий третьих сторон готов принести извинения.