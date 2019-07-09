Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T14:40Z
https://ria.ru/20190709/1556349175.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Польский PERN построит вторую нитку Поморского нефтепровода

Вчера, 14:40
401
ВАРШАВА, 9 июл – РИА Новости. Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN построит вторую нитку Поморского нефтепровода от порта на Балтике в центр страны, заявил глава компании Игорь Василевский.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. Прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии в течение мая. Польша возобновила прокачку 10 июня, поясняя, что пока идут частичные поставки. "Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме.
"Кризис в связи с поставками нефти из России подтвердил наши планы по строительству резервуаров для нефти и топлива, а также строительству второй нитки Поморского нефтепровода", - сказал Василевский журналистам.
"Наши нефтеперерабатывающие заводы уже несколько лет все больше диверсифицируют свой портфель, когда речь идет об источниках поставок нефти. Насколько это необходимо, мы убедились в последние месяцы, когда нужно было в экстренном режиме испытать возможности польской нефтетранспортной системы, а также потенциал нефтепорта", - добавил он. "Проверка прошла успешно, потому что клиенты на топливных станциях не ощутили проблем с поставками сырья в стране", - добавил он.
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
19 июня, 11:46
Польша оценила объем загрязненной нефти из России в один миллион тонн
В мае текущего года из нефтяного порта в Гданьске было поставлено в Польшу 2,2 миллиона тонн нефти, тогда как за предшествующий период в среднем за месяц через порт проходил 1 миллион тонн сырья. Василевский отметил, что PERN собирается построить второй трубопровод от порта на Балтике в центр Польши. "Он позволит углубить диверсификацию и полностью разделить нефть разных сортов", - сказал он.
По словам главы компании, строительство второй нитки длиной 240 километров благодаря законодательным нововведениям может продлиться пять лет. Стоимость строительства составит 1,2 миллиарда злотых (около 0,3 миллиарда долларов), компания находится на стадии объявления тендера на выбор проектировщика. В настоящее время нефтяной терминал на Балтике может принимать около 36 миллионов тонн нефти и 4 миллиона тонн топлива в год.
051001
Обсудить 0
ПольшаЭкономика
Рекомендуем
Македонский премьер сожалеет о словах про зависимость Сербии от России
РИА
Новости
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов
Неверов прокомментировал призыв Зурабишвили игнорировать оскорбления Путина
Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин
Корбин призвал нового премьера провести второй референдум по Brexit
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ в словацких Высоких Татрах. 9 июля 2019
Россию полностью восстановили в правах в ПАСЕ, отметил Лавров
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время открытия II Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019
Путин напомнил грузинским властям историю отношений с абхазами и осетинами
В ЛНР вынесли приговор мужчине, сдавшему бывшего ополченца агентам СБУ
Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп счел неприемлемым, что Индия "упивается успехом" по введению пошлин
"Транснефть" сообщила о вынужденном ограничении приема нефти у "Роснефти"
Алексей Навальный
Суд признал законным арест Навального из-за несанкционированной акции
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Сенатор Владимир Джабаров
Джабаров назвал метод подсчета голосов на ПА ОБСЕ первобытным
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Ради уважения со стороны Грузии можно пожертвовать вином, заявил Володин
Сенатор Владимир Джабаров
Джабаров: на летней сессии ПА ОБСЕ Россия столкнулась с небывалой агрессией
Кандидат в президенты Украины Роман Бессмертный во время пресс-конференции в Киеве. 13 февраля 2019
Зеленский назначил представителя в политической подгруппе по Донбассу
Вид на центральный рынок и прилегающие к нему районы в Риге в Латвии
В Латвии раскритиковали идею министра культуры о "современном национализме"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
Лента новостейМолния