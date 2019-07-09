Польский PERN построит вторую нитку Поморского нефтепровода

ВАРШАВА, 9 июл – РИА Новости. Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN построит вторую нитку Поморского нефтепровода от порта на Балтике в центр страны, заявил глава компании Игорь Василевский.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. Прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии в течение мая. Польша возобновила прокачку 10 июня, поясняя, что пока идут частичные поставки. "Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме.

"Кризис в связи с поставками нефти из России подтвердил наши планы по строительству резервуаров для нефти и топлива, а также строительству второй нитки Поморского нефтепровода", - сказал Василевский журналистам.

"Наши нефтеперерабатывающие заводы уже несколько лет все больше диверсифицируют свой портфель, когда речь идет об источниках поставок нефти. Насколько это необходимо, мы убедились в последние месяцы, когда нужно было в экстренном режиме испытать возможности польской нефтетранспортной системы, а также потенциал нефтепорта", - добавил он. "Проверка прошла успешно, потому что клиенты на топливных станциях не ощутили проблем с поставками сырья в стране", - добавил он.

В мае текущего года из нефтяного порта в Гданьске было поставлено в Польшу 2,2 миллиона тонн нефти, тогда как за предшествующий период в среднем за месяц через порт проходил 1 миллион тонн сырья. Василевский отметил, что PERN собирается построить второй трубопровод от порта на Балтике в центр Польши. "Он позволит углубить диверсификацию и полностью разделить нефть разных сортов", - сказал он.