Польский PERN построит вторую нитку Поморского нефтепровода

ВАРШАВА, 9 июл – РИА Новости. Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN построит вторую нитку Поморского нефтепровода от порта на Балтике в центр страны, заявил глава компании Игорь Василевский.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. Прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии в течение мая. Польша возобновила прокачку 10 июня, поясняя, что пока идут частичные поставки. "Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме.
"Кризис в связи с поставками нефти из России подтвердил наши планы по строительству резервуаров для нефти и топлива, а также строительству второй нитки Поморского нефтепровода", - сказал Василевский журналистам.
"Наши нефтеперерабатывающие заводы уже несколько лет все больше диверсифицируют свой портфель, когда речь идет об источниках поставок нефти. Насколько это необходимо, мы убедились в последние месяцы, когда нужно было в экстренном режиме испытать возможности польской нефтетранспортной системы, а также потенциал нефтепорта", - добавил он. "Проверка прошла успешно, потому что клиенты на топливных станциях не ощутили проблем с поставками сырья в стране", - добавил он.
В мае текущего года из нефтяного порта в Гданьске было поставлено в Польшу 2,2 миллиона тонн нефти, тогда как за предшествующий период в среднем за месяц через порт проходил 1 миллион тонн сырья. Василевский отметил, что PERN собирается построить второй трубопровод от порта на Балтике в центр Польши. "Он позволит углубить диверсификацию и полностью разделить нефть разных сортов", - сказал он.
По словам главы компании, строительство второй нитки длиной 240 километров благодаря законодательным нововведениям может продлиться пять лет. Стоимость строительства составит 1,2 миллиарда злотых (около 0,3 миллиарда долларов), компания находится на стадии объявления тендера на выбор проектировщика. В настоящее время нефтяной терминал на Балтике может принимать около 36 миллионов тонн нефти и 4 миллиона тонн топлива в год.