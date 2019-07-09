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РИА Новости

Самый богатый депутат рассказал, что не нуждается в личном самолете

Вчера, 14:26
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© Фото : Законодательное Собрание Владимирской областиДепутат заксобрания Владимирской области Павел Антов
Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов
© Фото : Законодательное Собрание Владимирской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июл – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Самый богатый, по версии журнала Forbes, депутат в России - депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов рассказал РИА Новости, что не имеет личного водителя, не нуждается в личном самолете и тратит больше 10% дохода на благотворительность.
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов России, их совокупный доход в 2018 году составил более 1,1 миллиарда долларов, сообщается на сайте журнала. Список возглавил депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов - основатель группы компаний "Владимирский стандарт". За 2018 год его доход составил около 9,97 миллиарда рублей.
Антов пояснил РИА Новости, что указанные почти 10 миллиардов рублей нельзя назвать полностью его личным доходом. По его словам, он отчитывается перед финансовыми контролирующими органами как индивидуальный предприниматель, в связи с чем в сумму доходов включается вся выручка его ИП за отчетный период. При этом депутат не уточнил размер личного дохода.
"Эта сумма получается благодаря мясоперерабатывающему комбинату "Владимирский стандарт", который я основал 19 лет назад, и который является на сегодняшний день четвертым мясоперерабатывающим комбинатом России, а также одним из самых быстро развивающихся", - прокомментировал собеседник.
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По его словам, заработанные деньги "Владимирский стандарт" вкладывает и в развитие производства, и в благотворительность.
"Господь учил нас десятину отдавать, но, наверное, "Владимирский стандарт" отдает больше. Мы помогаем детским домам и другим учреждениям, кадетскому корпусу, жертвуем на разные социально-значимые мероприятия, помогаем нашим сотрудникам, другим людям, церквям. Список благотворительности очень широкий", - подчеркнул собеседник.
Он отметил, что в его личных планах и планах компании "много всяких полезных дел".
На вопрос корреспондента РИА Новости, есть ли у Антова личный самолет, депутат ответил: "Личный самолет я не купил и не собираюсь, мне он ни к чему. Я езжу сам за рулем по делам, а в Москву езжу на электричке".
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