Экс-глава Марий Эл недоволен, что его судят за коррупцию в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Защита бывшего губернатора Марий Эл Леонида Маркелова, которого сейчас судят за коррупцию, пожаловалась в Европейский суд по правам человека на то, что процесс проходит в Нижнем Новгороде.
"Я направил в ЕСПЧ жалобу на фундаментальное нарушение конституционного и международного принципа подсудности", - сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Игорь Трунов.
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По его мнению, удаленность суда от региона, где, по мнению следствия, совершено преступление и где находятся более 200 свидетелей, усиливают позицию обвинения.
Теперь сложнее допрашивать свидетелей, а дальние переезды защитников дополнительно обременяют подсудимых, недоволен Трунов.
Комментарием канцелярии Страсбургского суда РИА Новости пока не располагает.
Слушания по существу уголовного дела начались в Нижегородском районном суде в мае. С момента задержания - то есть уже больше двух лет - Маркелов содержится в СИЗО.
Вместе с бывшим губернатором на скамье подсудимых находятся его заместитель и по совместительству бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, а также гендиректор коммерческой структуры Наталья Кожанова.
Следствие считает, что Маркелов, занимая пост главы региона, получил через доверенное лицо Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и "помощь" с государственной поддержкой.
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