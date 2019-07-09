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РИА Новости

"Победа" начнет летать из Москвы в Саратов с 20 августа

Вчера, 14:21
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© РИА Новости / Максим БлиновCамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") начнет летать из Москвы в Саратов с 20 августа, сообщили в пресс-службе компании.
"Полёты Москва-Саратов будут выполняться ежедневно с 20 августа", - сказали в пресс-службе.
Продажи билетов на новый рейс будут открыты 9 июля.
Пресс-служба главы региона в конце июня сообщала, что губернатор Саратовской области Валерий Радаев надеется, что "Аэрофлот" согласится сделать свой лоукостер "Победа" базовой авиакомпанией строящегося аэропорта "Гагарин".
Кроме того, в конце июня сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с гендиректором "Аэрофлота" Виталием Савельевым обсудил вопрос доступности авиаперелетов для жителей Саратовской области и предложил ему сделать "Победу" базовой авиакомпанией саратовского аэропорта "Гагарин".
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Глава Росавиации Александр Нерадько в октябре 2018 года сообщил журналистам, что "Гагарин" нуждается в базовой авиакомпании, фундаментом которой могут стать "Саратовские авиалинии", прекратившие полеты с 31 мая 2018 года в связи с отзывом сертификата эксплуатанта. Однако в пресс-службе "Саратовских авиалиний" тогда заявили РИА Новости, что авиакомпания не рассматривает варианты продолжения деятельности на базе строящегося аэропорта "Гагарин".
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АэрофлотНовости компаний - ЭкономикаОбщество
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