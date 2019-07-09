"Победа" начнет летать из Москвы в Саратов с 20 августа

Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") начнет летать из Москвы в Саратов с 20 августа, сообщили в пресс-службе компании.

"Полёты Москва-Саратов будут выполняться ежедневно с 20 августа", - сказали в пресс-службе.

Продажи билетов на новый рейс будут открыты 9 июля.

Пресс-служба главы региона в конце июня сообщала, что губернатор Саратовской области Валерий Радаев надеется, что "Аэрофлот" согласится сделать свой лоукостер "Победа" базовой авиакомпанией строящегося аэропорта "Гагарин".

Кроме того, в конце июня сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с гендиректором "Аэрофлота" Виталием Савельевым обсудил вопрос доступности авиаперелетов для жителей Саратовской области и предложил ему сделать "Победу" базовой авиакомпанией саратовского аэропорта "Гагарин".