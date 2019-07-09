Ученые изучат влияние гаджетов на физиологию детей

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министерство просвещения РФ инициировало исследование о влиянии цифровых технологий и гаджетов на физиологию детей, оно продлится до 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей заявила, что создана рабочая группа, которая в течение месяца предложит варианты решения проблемы использования мобильных телефонов учениками в школах. Со своей стороны глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство в течение месяца подготовит предложения по запрету мобильных телефонов в школах.

"С этого года министерство инициировало исследование о влиянии цифровых технологий и гаджетов на детскую физиологию. Его проведут специалисты Института возрастной физиологии РАО и оно запланировано до 2022 года. С внедрением цифровых технологий в образовательный процесс мы хотим понимать, как цифровая среда воздействует на детскую психику и поведение, опираясь на научные исследования", - сказали РИА Новости в ведомстве.